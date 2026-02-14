Beatriz Valle envía mensaje contundente a dirigentes y militantes de Libre 

Tegucigalpa – La dirigente política del Partido Liberal, Beatriz Valle, emitió un mensaje público dirigido a exfuncionarios y militantes del partido Libre, su anterior agrupación política, después de ser designada directora de la estatal empresa de telecomunicaciones, Hondutel.

En el texto, compartido en redes sociales, Valle expresó su malestar por los públicos maltratos recibidos durante su último tiempo en Libre. “A los exfuncionarios de @PartidoLibre y a la militancia que me linchó, me maltrató, igual a mi hija, NO HABLEN DE MI VIDA EN NINGÚN SENTIDO. Yo construí ese partido con mucho sacrificio, ustedes lo destruyeron y a mí me maltrataron hasta enfermarme, se dieron gusto. Ya a nadie le interesa escuchar sus opiniones odiosas ¡Que les vaya bonito!”, escribió.

Valle, conocida por su trayectoria en el ala progresista hondureña, abandonó Libre en medio de tensiones internas y se unió al Partido Liberal.

Su nombramiento en Hondutel, bajo la actual administración gubernamental, marca un momento significativo en su carrera política, en el contexto de un gobierno donde el bipartidismo se ha unido para reconstruir la deteriorada institucionalidad del país.

El nombramiento de Valle generó nuevos ataques desde Libre. El episodio resalta las divisiones persistentes en la política nacional, especialmente porque Libre sigue sin aceptar el lejano tercer lugar en que le ubicó el electorado hondureño en las urnas en las que obtuvo menos del 20% de los votos. (IR)