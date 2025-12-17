Beatriz Valle advierte que bloqueo al escrutinio pone en riesgo la democracia

Tegucigalpa – La diputada del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Beatriz Valle, lanzó una advertencia a su homóloga liberal Iroshka Elvir, en medio de la creciente tensión política por el proceso de escrutinio especial que está por desarrollarse en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Estás jugando con fuego, por favor dejen de impedir el escrutinio; que, si el 30 no hay declaratoria, LIBRE se queda. Continuemos el proceso como establece la Ley o perderemos la democracia. Este es momento para la sensatez y defensa de Honduras”, expresó Valle a través de sus redes sociales, en respuesta directa a un mensaje publicado previamente por Elvir.

El pronunciamiento de Valle surge luego de que la diputada liberal, esposa del candidato presidencial Salvador Nasralla, asegurara que “la salida a la crisis es sencilla: ¡abran las urnas!”, insistiendo en la necesidad de un recuento voto por voto.

En su mensaje, Elvir pidió a los consejeros del CNE, Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa, que den trámite favorable dentro del pleno a los escritos presentados por los representantes del Partido Liberal. Según explicó, un análisis técnico de esa institución política revela que 8,084 de las 19,067 Juntas Receptoras de Votos (JRVs) fueron impugnadas “en tiempo y forma” por presentar irregularidades debidamente documentadas.

“El análisis técnico del Partido Liberal muestra que 8,084 mesas presentan inconsistencias”, afirmó Elvir, reiterando, al igual que Nasralla, la exigencia de un escrutinio voto por voto.

No obstante, el CNE ya se ha pronunciado sobre este punto, aclarando que, conforme a la ley electoral vigente, no es procedente un recuento general voto por voto, sino únicamente el escrutinio especial de aquellas actas que presenten inconsistencias debidamente comprobadas.

El cruce de declaraciones entre ambas diputadas refleja la polarización política que rodea el cierre del proceso electoral y la urgencia de alcanzar consensos que permitan una declaratoria en el plazo establecido, en un contexto donde distintos sectores advierten sobre los riesgos institucionales de prolongar la incertidumbre.LB