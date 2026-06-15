BCIE se pronuncia a favor de reformas en el sector eléctrico de Honduras

Tegucigalpa – A través de un pronunciamiento público el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), se pronunció a favor de reformas en el sector energético de Honduras.

“El BCIE reconoce que la reforma del sector eléctrico de Honduras es fundamental para asegurar su sostenibilidad financiera y habilitar las inversiones que el sistema requiere”, señaló el organismo internacional a través de sus canales oficiales.

En ese orden, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del subsector eléctrico del país centroamericano.

“El BCIE reafirma así su compromiso con el fortalecimiento del subsector eléctrico de Honduras, apoyando la movilización coordinada de inversión pública y privada para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo”, subrayó.

En este marco, el Banco continúa impulsando de manera activa las acciones orientadas a la reducción de pérdidas, el desarrollo de proyectos de transmisión bajo esquemas sostenibles y financieramente viables, así como la generación de mecanismos financieros que contribuyan a la implementación de la reforma, acotó.

El Poder Ejecutivo de Honduras impulsas reformas al sector energético para fortalecer la Empresa nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y reducir las pérdidas.

La propuesta legislativa, respaldada por asistencia técnica internacional y alineada con modelos aplicados en otros países de la región, busca fortalecer la gobernanza del sector.

Entre los cambios más importantes figura el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y técnico, así como la modernización de la estructura organizativa de la ENEE.

El proyecto establece que el Estado continuará siendo propietario de las empresas que surjan de la reorganización institucional y mantiene los subsidios sociales para los sectores más vulnerables, aunque bajo mecanismos de financiamiento más transparentes.

Los impulsores de la reforma sostienen que estos cambios permitirán construir un mercado eléctrico más competitivo, eficiente y transparente, capaz de atraer inversiones y mejorar la calidad del servicio para los usuarios. (RO)