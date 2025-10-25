BCIE nombra al mexicano José Guillermo Guerrero como nuevo vicepresidente ejecutivo

Tegucigalpa – El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció el nombramiento de José Guillermo Guerrero Sobrino, de nacionalidad mexicana, como su nuevo vicepresidente ejecutivo.

Guerrero se convirtió en el primer vicepresidente ejecutivo originario de un país miembro extrarregional, que fue el primer país de ese grupo de miembros que se incorporó al BCIE en 1992.

El nombramiento de Guerrero siguió un proceso que arrancó en abril de 2025 con una convocatoria pública internacional, que recibió más de 600 postulaciones de candidatos provenientes de distintos países miembros del Banco.

El proceso contó con el acompañamiento de una firma internacional que facilitó el reclutamiento y acompañó el proceso.

Guerrero asumirá el cargo en reemplazo de Jaime Roberto Díaz, a quien el BCIE agradece por sus años de servicio y su valiosa contribución a fortalecer la institución.

De acuerdo a lo informado por el BCIE, el nuevo vicepresidente ejecutivo cuenta con una sólida trayectoria con más de 25 años de experiencia en gestión de riesgos, finanzas corporativas, desarrollo y multilateralismo.

Guerrero ha ocupado posiciones de liderazgo en instituciones financieras internacionales, bancos globales además de firmas de consultoría y roles académicos de alto nivel. Cuenta con una reconocida capacidad técnica y liderazgo estratégico. VC