BCH y Aduanas implementan medidas para agilizar trámites de exportación

Tegucigalpa- Para un proceso de simplificación administrativa y con el objetivo de facilitar las gestiones del sector exportador, el Banco Central de Honduras (BCH), en coordinación con la Autoridad Aduanera de Honduras, anunció una serie de avances orientados a reducir tiempos y optimizar los procedimientos relacionados con las exportaciones.

Entre las principales disposiciones se establece que una sola Declaración de Exportación podrá utilizarse para respaldar varias Declaraciones Únicas Centroamericanas (DUCA), siempre que mantenga saldo disponible. De esta manera, el valor autorizado podrá aplicarse de forma parcial conforme se vayan realizando las exportaciones.

Asimismo, en caso de que el monto autorizado no sea utilizado en su totalidad, el exportador podrá solicitar el ajuste correspondiente, manteniendo la validez del documento aun cuando se presenten cambios en datos como la aduana de salida, vía de exportación, país de destino, cliente o fecha de embarque, entre otros.

El BCH explicó que esta medida permitirá agilizar las operaciones durante fines de semana y días feriados, ya que los exportadores podrán contar con saldo disponible en una Declaración de Exportación previamente autorizada.

Otro de los cambios relevantes es que para la anulación de una Declaración de Exportación ante el BCH ya no será necesaria la Constancia de No Utilización emitida por la Autoridad Aduanera. En su lugar, únicamente se deberá presentar el formulario denominado “Aviso de Ajuste al Valor Declarado de las Exportaciones Efectuadas” (OC-7), disponible en el sitio web oficial del BCH.

La institución reiteró su compromiso de continuar impulsando procesos expeditos que permitan simplificar trámites y fortalecer la competitividad del sector exportador. En ese sentido, el BCH informó que ha realizado visitas a empresas ubicadas en la zona sur del país, que actualmente atraviesan su temporada alta, y que estas acciones se extenderán progresivamente a otros sectores productivos.LB