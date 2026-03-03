BCH simplifica trámites de exportación y elimina cobros en coordinación con la autoridad aduanera

Tegucigalpa – El Banco Central de Honduras (BCH), informó en comunicación oficial que, como parte de su proceso de mejora continua y modernización de servicios, realiza actualización en la documentación requerida para los trámites de exportación, en conjunto con la Autoridad Aduanera.

De acuerdo con la información el objetivo es agilizar procesos y reducir costos para el sector exportador.

Entre los principales cambios destaca la eliminación de la Solicitud de Constancia de No Utilización ante Aduanas para la anulación de Declaración, trámite que anteriormente implicaba un pago de 200 lempiras y un tiempo de espera de hasta tres días para la recepción del documento en Aduanas.

Con la nueva disposición, los exportadores únicamente deberán presentar el formulario OC-7, eliminándose por completo el cobro por constancia. Además, el BCH resolverá directamente las gestiones en menos de un día, reduciendo significativamente los tiempos de respuesta y facilitando las operaciones comerciales.

Otro avance relevante es que ahora una Declaración de Exportación podrá respaldar varias DUCA hasta agotar el saldo disponible, y viceversa, brindando mayor flexibilidad a los exportadores.

Asimismo, la Declaración mantendrá su validez aun cuando se registren cambios en la aduana de salida, vía de exportación, destino, cliente o fecha de embarque, evitando la necesidad de emitir una nueva declaración por modificaciones en los datos.

Los exportadores reciben con positivismo los cambios puesto que estos vienen a mejorar la eficiencia administrativa, la competitividad del país y el fortalecimiento del comercio exterior hondureño y simplificando procesos que contribuyen a la producción nacional. LB