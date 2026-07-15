BCH refuerza medidas monetarias para contener inflación y mejorar acceso a divisas

Tegucigalpa- El Banco Central de Honduras (BCH) informó que mantiene una estrategia de política monetaria orientada a controlar la inflación, que en mayo de 2026 alcanzó una tasa interanual de 6.09 %, mediante medidas enfocadas en estabilizar los precios, fortalecer el acceso a divisas y apoyar el crecimiento económico.

De acuerdo con la institución, en los últimos 25 años Honduras registró una inflación promedio de 5.0 %, superior al promedio regional de 4.3 %, mientras que el crecimiento potencial de la economía se ubicó en 3.8 %, ligeramente por debajo del promedio centroamericano de 4.0 %.

Para mitigar las presiones inflacionarias, el BCH, señala que implementó acciones prudentes y oportunas de política monetaria, manteniendo una tasa de política monetaria alineada con la de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y cercana a su nivel neutral.

Estas medidas han sido complementadas con una mayor absorción de liquidez mediante Operaciones de Mercado Abierto (OMA), lo que representó un costo acumulado de 1,512.2 millones de lempiras hasta mayo de este año.

Asimismo, la autoridad monetaria puso en marcha un plan para mejorar el acceso a divisas tanto para empresas como para la ciudadanía, con el objetivo de facilitar las operaciones cambiarias y atender la demanda del mercado.

Como parte de las acciones de mediano plazo, el BCH revisa la Normativa de Repatriación de Divisas para actualizar y flexibilizar los plazos aplicables al sector exportador, además de desarrollar un plan dinámico para fortalecer el marco de política monetaria y contribuir a reducir la inflación estructural del país.

El Banco Central sostiene que estas medidas buscan preservar la estabilidad macroeconómica, mantener la inflación dentro del rango meta de largo plazo y favorecer un crecimiento económico sostenible. LB