BCH presentará programa monetario a finales de abril y descarta cambios inmediatos en TPM

Tegucigalpa- El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, anunció que la institución presentará su Programa Monetario a finales del mes de abril, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y basado en el análisis de las principales variables económicas.

Lagos explicó que la decisión de posponer la presentación responde a la necesidad de dar tiempo a la aprobación del Presupuesto Nacional, así como a observar con mayor detenimiento el impacto de factores externos, como los conflictos internacionales y el comportamiento de los precios del combustible, los cuales inciden directamente en la inflación.

“El incremento en los precios de los combustibles tiene un impacto sobre la inflación”, señaló el funcionario, al tiempo que adelantó que el programa incluirá proyecciones de crecimiento económico y niveles inflacionarios.

En materia de política monetaria, el titular del BCH indicó que, por ahora, no existe la necesidad de modificar la Tasa de Política Monetaria, aunque subrayó que este es un proceso en constante revisión por parte del comité correspondiente.

Asimismo, enfatizó la importancia de mantener alineada la Tasa De Política Monetaria con la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos en términos reales, a fin de evitar desequilibrios que puedan incentivar la salida de capitales.

Recordó que, durante los años 2022 y 2023, cuando las tasas de interés en Estados Unidos superaban a las locales, se registró una salida de dólares, situación que el BCH busca prevenir manteniendo condiciones competitivas.

“Yo necesito que estén acopladas para que los dólares se mantengan dentro de la economía y no existe el incentivo de sacar los recursos”, enfatizó.

Finalmente, Lagos llamó a la calma en torno a las expectativas económicas y aseguró que el Banco Central continuará monitoreando de forma responsable el comportamiento de las variables macroeconómicas, reiterando que cualquier ajuste será comunicado oportunamente tras la presentación del Programa Monetario.LB