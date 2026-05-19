BCH mantiene optimismo para la mejora gradual de la inflación 

Tegucigalpa- La inflación en el país podría mostrar una mejora gradual en la medida en que cambien las condiciones internacionales que actualmente presionan la economía, señaló el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos.

El funcionario explicó que Honduras no puede controlar los precios externos, pero sí aplicar medidas internas para amortiguar su impacto.

“No podemos controlar los precios internacionales, sería irresponsable decir que podemos controlarlos”, afirmó.

Lagos detalló que el Banco Central mantiene acciones de política monetaria y manejo de liquidez para contener la inflación y evitar mayores incrementos en el nivel general de precios.

Indicó además que el impacto de la coyuntura internacional como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ayudó a la institución a realizar ajustes que buscan estabilizar la economía,

Sin embargo, advirtió que la inflación podría mantenerse fuera del rango de tolerancia por un par de meses más.

“Vamos a tratar de atenuar el impacto con mecanismos de política fiscal y monetaria”, expresó.

El titular del BCH agregó que la expectativa es que, conforme mejoren las condiciones externas, la inflación retorne gradualmente a niveles más estables. AD