BCH junto a Bancos Centrales de la región analizan desafíos macroeconómicos y fortalecen integración

Tegucigalpa – Con el objetivo de evaluar el panorama económico actual y coordinar estrategias de estabilidad financiera, el Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), celebró su 306.ª reunión ordinaria.

El encuentro, que tuvo lugar en la capital costarricense, reunió a los principales jerarcas de la banca central de la región para intercambiar perspectivas sobre los resultados del año 2025 y las proyecciones para el cierre de 2026.

La reunión contó con la participación de los presidentes y delegados de los bancos centrales de los países miembros, por Honduras, Roberto Lagos Mondragón; de Costa Rica, Roger Madrigal López, quien fue el anfitrión; por El Salvador, César Antonio Alvarado; de Guatemala Alvaro González Ricci; Nicaragua, Leonardo Ovidio Reyes y por República Dominicana participó Clarissa de la Rocha.

Durante las sesiones de trabajo, los altos ejecutivos de los Bancos Centrales abordaron temáticas cruciales para la modernización de la banca central y la gestión de reservas.

En ese sentido, el presidente del Fondo Latinoamericano de Reservas, José Darío Uribe, expuso sobre los desafíos macroeconómicos de mediano plazo en América Latina.

Por su parte, Carlos Sánchez Muñoz (FMI) presentó los nuevos estándares internacionales basados en la séptima edición del Manual de Balanza de Pagos, mientras que Jorge Álvarez disertó sobre las operaciones monetarias en la banca central moderna.

La secretaria ejecutiva del CMCA, Odalis F. Marte Alevante, presentó un análisis sobre las implicaciones de la coyuntura geoeconómica global para la región.

Además del análisis de cifras, los representantes discutieron asuntos internos de la Secretaría Ejecutiva, incluyendo informes de comités de trabajo y actualizaciones del marco normativo regional.

Al cierre del evento las autoridades destacaron que este es un espacio de coordinación en el que se reafirmó el compromiso de los países miembros con la estabilidad macroeconómica y el desarrollo institucional .LB