BCH: Inflación de abril fue de 1.73 %, impactada por combustibles

Tegucigalpa – La inflación de abril registró un incremento de 1.73 %, una de las más altas en los últimos años, impactada por el alza de los precios de los combustibles a causa de la guerra en Medio Oriente y que desencadenó incrementos de precios en otros rubros como transporte y alimentos. La interanual es de 5.56 %.

El Banco Central de Honduras (BCH, emisor), informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el método para medir la inflación, de abril pasado fue de 1.73 %, con lo que el acumulado de enero a abril es de 2.76 %, casi la mitad del rango establecido para todo el año por el ente emisor que es de 4 % con una variación de más o menos 1 %.

Según el reporte del banco el 66.2 % de los 405 bienes y servicios que conforman la cesta del IPC reportaron alzas de precios, mientras el 24.9 % mostraron bajas y solo el 8.9 % no presentaron variaciones.

El aumento de abril fue mayor en 1.01 % en relación a marzo del 2026 y de 1.55 % con respecto al mismo mes del año pasado.

“De los diez productos que registraron los mayores incrementos mensuales ocho son de la división de transporte: diésel, gasolina regular y súper, pasajes de bus interurbano, urbano, mototaxi, taxi colectivo, pago de suministro de electricidad, aunados a quesos semisecos y refrescos gaseosos”, destaca el reporte del BCH.

Los productos que registraron las principales disminuciones son: cebolla, medicamentos antiácidos y protectores gástricos, televisor, pantalón jean para mujer, aguacate, frijoles rojos, jugo de naranja envasado y huevo de gallina, entre otros, según el BCH.

El sector Energía fue el que más aportó en el Índice de Precios al Consumidor de abril, con 1.19 %, que de acuerdo a la institución bancaria se debe al “incremento de los precios de los combustibles (vehícular y doméstico), así como de la tarifa eléctrica correspondiente al segundo trimestre de 2026”.

Los Servicios aportaron el 0.32 puntos porcentuales (pp) al IPC de abril debido al alza a los pasajes de en los buses interurbano y urbano, taxi colectivo, radiotaxi, mototaxi y de avión, a causa del incremento de los precios de los combustibles.

En cuanto a los Alimentos, este sector contribuyó con 0.15 pp impulsado por productos industrializados y perecederos como lácteos, carne de res, refrescos gaseosos y azúcar.

En enero se registró un IPC negativo de -0.11, febrero fue de 0.40 %, marzo se elevó a 0.72 % y la de abril 1.73 %. (PD).