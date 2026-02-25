BCH aprueba nuevas reglas cambiarias para facilitar acceso a divisas

Tegucigalpa – El Banco Central de Honduras (BCH), como ente rector de la política monetaria del país, aprobó modificaciones a la Normativa Cambiaria, esta medida como parte de un plan gradual orientado, en su fase inicial, a impulsar el acceso a divisas sin generar volatilidad en el tipo de cambio.

De acuerdo con el comunicado oficial, las medidas responden a la evolución reciente del mercado cambiario y a las necesidades previstas de los distintos sectores económicos, con el objetivo de estimular la inversión y fortalecer la actividad productiva.

El BCH detalló que este plan fue construido tras una evaluación y revisión técnica del sistema de Subasta de Divisas implementado desde abril de 2023. Como resultado de ese análisis, se determinó avanzar con un primer grupo de medidas encaminadas a eliminar excesos regulatorios, simplificar trámites y reducir costos administrativos y operativos para los agentes cambiarios y económicos que participan en la asignación de divisas.

En ese contexto, se detalla que el directorio del BCH aprobó por unanimidad el Acuerdo No. 01/2026 y la Circular de Gerencia GER-01/2026, vigentes a partir del 25 de febrero de 2026, que contienen el Reglamento para la Negociación en el Mercado Organizado de Divisas y sus lineamientos operativos.

Según la institución, estas disposiciones marcan el inicio de la implementación de medidas de “primera generación” que permitirán avanzar hacia una gestión cambiaria más eficaz, ordenada y acorde a las dinámicas del mercado.

El escrito concluye que el Banco Central hará un monitoreo permanente del comportamiento del mercado cambiario y aplicará de manera gradual nuevas acciones que faciliten la transición hacia un mercado de divisas más eficiente y competitivo en Honduras. LB