BCH garantiza operaciones normales y colaborará con investigación contra funcionarios

Tegucigalpa– El Banco Central de Honduras (BCH) aseguró este jueves que continuará desarrollando sus funciones con absoluta normalidad, tras los requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público contra funcionarios de carrera de la institución.

Mediante un comunicado oficial, el BCH expresó su respeto irrestricto a la independencia de los órganos encargados de la investigación y administración de justicia, al tiempo que reiteró su disposición de colaborar plenamente con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos, en apego al marco jurídico vigente.

La entidad monetaria destacó que, durante más de siete décadas, ha desempeñado un papel fundamental en la estabilidad monetaria, crediticia y cambiaria del país, consolidándose como una institución técnica, sólida y confiable.

Asimismo, reafirmó su confianza en el Estado de Derecho, en el funcionamiento de las instituciones democráticas y en el respeto a principios fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad de las partes y la tutela judicial efectiva.

El BCH manifestó su confianza en que las investigaciones en curso permitirán esclarecer objetivamente los hechos y que las decisiones correspondientes serán adoptadas con independencia, transparencia y estricto apego a la ley.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso de seguir garantizando el cumplimiento de su mandato constitucional y legal como autoridad monetaria del país y banquero del Estado de Honduras.LB