BCH incorpora nuevas medidas para reducir presiones inflacionarias

Tegucigalpa- El Banco Central de Honduras (BCH) anunció este lunes un conjunto de medidas para fortalecer la política monetaria y contener el aumento de la inflación, al presentar la Revisión del Programa Monetario (RPM) 2026-2027, documento que actualiza las perspectivas económicas del país y define las acciones que implementará la autoridad monetaria durante los próximos dos años.

-BCH reconoce que persisten los retos macroeconómicos para el país, como ser, en el corto plazo por la reciente aceleración de la inflación doméstica, pero prevé que la inflación regrese al rango meta a finales de 2026.

Tras explicar que la economía mundial continúa enfrentando un escenario de elevada incertidumbre, marcado por tensiones geopolíticas, mayores precios internacionales de los combustibles, políticas comerciales más restrictivas y un menor crecimiento económico global, el presidente del BCH, Roberto Lagos dijo que para que Honduras pueda crecer a un 6 % necesitamos hacer reformas estructurales como las reformas en el tema de energía , las reformas estructural en tema de mercado de valores temas claves que tenemos que seguir impulsando”.

Al tiempo que adicionó que las reformas energéticas son vitales para atraer nuevas inversiones, y así lograr el crecimiento del económico.

El funcionario centró su mensaje en que, pese a un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, mayores precios de combustibles y menor crecimiento mundial, la economía hondureña mantiene fundamentos sólidos.

Pese a este panorama, el BCH aseguró que la economía nacional mantiene una evolución favorable gracias a una política monetaria que ha permitido preservar la estabilidad macroeconómica, impulsar la recuperación del crédito y fortalecer la posición externa del país.

Durante el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 1.2 % respecto al trimestre anterior, impulsado por el consumo privado, la inversión pública y el dinamismo de sectores como el agropecuario, la industria alimenticia y los servicios.

En materia de inflación, el Banco Central reconoció que el incremento de los precios internacionales, sumado a factores estructurales internos y a la expansión monetaria registrada en años anteriores, elevó la inflación interanual hasta 5.83 % en junio de 2026, situándola por encima del promedio de Centroamérica.

«Honduras históricamente ha registrado una inercia que sitúa su tasa de inflación por encima del promedio de la región centroamericana, debido a problemas estructurales, principalmente el asociado a la cantidad de dinero relativa al tamaño de la economía, por lo que la emisión monetaria explica alrededor del 40.0% de la inflación histórica, destacando que en los últimos cuatro años se expandió por financiar el gasto de Gobierno mediante emisión inorgánica, sin reflejarse en mayor crecimiento económico» cita el documento de la institución de politica monetaria.

Ante esta situación, la autoridad monetaria informó que reforzará las acciones para retirar liquidez del mercado mediante mayores Operaciones de Mercado Abierto (OMA) y un incremento en los montos ofertados en las subastas de Valores del BCH, así como en la tasa de reporto inverso, medidas que entrarán en vigor a partir de agosto.

Como resultado de estas acciones, la emisión monetaria ya se redujo de 16.5 % a 11.0 % entre diciembre de 2025 y julio de 2026.

El informe del BCH, también destaca una mejora significativa en el sector externo. Al 16 de julio de 2026, las Reservas Internacionales Netas aumentaron en 1,261.6 millones de dólares, alcanzando una cobertura equivalente a 6.7 meses de importaciones.

En este punto Lagos, dijo que hay que olvidar aquella premisa que decía que es suficiente un 3.5 meses de reservas, el objetivo principal de un BCH debe ser acumular la mayor parte de reservas como sea posible “eso es lo que nos ayuda a enfrentar los choques externos”, remarcó.

Asimismo, el BCH señaló que logró eliminar los rechazos en las subastas de divisas y reducir el ritmo de deslizamiento del tipo de cambio, al tiempo que trabaja en una actualización de la normativa de repatriación de divisas para brindar mayor flexibilidad al sector exportador.

Un esquema de metas de inflación

Como parte de su estrategia de mediano plazo, el Banco Central anunció que durante 2027 continuará fortaleciendo el marco de política monetaria con la implementación gradual de un esquema de metas de inflación, orientado a consolidar la estabilidad de precios y mejorar el funcionamiento del mercado cambiario.

Finalmente, la institución mantiene perspectivas favorables para la economía hondureña y estima que la inflación regresará al rango de tolerancia de 4 % ± 1 punto porcentual hacia finales de 2026, mientras que el crecimiento económico se ubicará entre 3 % y 4 % tanto en 2026 como en 2027, respaldado por una política monetaria prudente y un entorno macroeconómico más equilibrado. LB