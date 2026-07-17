BCH: Economía hondureña mantiene un crecimiento de 3.3 % a mayo de 2026

Tegucigalpa – La actividad económica de Honduras continúa mostrando un desempeño positivo al registrar un crecimiento acumulado de 3.3 % a mayo de 2026, de acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Honduras (BCH).

Este resultado se alcanzó pese al entorno internacional de elevada incertidumbre, marcado por el conflicto en Oriente Medio, que ha provocado presiones sobre los precios de materias primas esenciales, especialmente los combustibles.

El BCH destaca que el crecimiento de la economía está respaldado por el fortalecimiento del crédito al sector privado, el aumento de la demanda externa de productos agroindustriales, el ingreso de remesas familiares y la evolución favorable del empleo formal. Estos factores han contribuido a mejorar los ingresos de los hogares y dinamizar el consumo interno.

Entre las actividades económicas que más aportaron al crecimiento del IMAE sobresale la intermediación financiera, impulsada por el mayor margen financiero de los bancos comerciales y el incremento de los ingresos por comisiones derivadas de préstamos destinados a los sectores de servicios, agricultura, industria manufacturera, construcción y consumo, así como por un mayor uso de tarjetas de crédito y débito.

Por su parte, el comercio registró un comportamiento favorable gracias al incremento en las ventas de productos alimenticios, equipos de transporte, aparatos de radio y otros bienes. Asimismo, la actividad de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca mostró un crecimiento impulsado por una mayor producción de café, banano, frutas, palma africana, camarón y tilapia.

De igual forma, la mayor demanda de servicios de telefonía continuó favoreciendo el desempeño del sector de telecomunicaciones, contribuyendo al crecimiento sostenido de la actividad económica nacional.

Según el análisis del Banco Central, estos índices reafirman la resiliencia de la economía nacional y la capacidad de los sectores productivos para mantener una trayectoria de crecimiento, a pesar de los desafíos que enfrenta el contexto internacional. LB