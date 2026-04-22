BCH: Demanda de divisas se estabiliza en $92 millones diarios

Tegucigalpa – El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, destacó que la flexibilización de requisitos ha permitido eliminar la «demanda inflada» y ofrecer mayor certidumbre al mercado cambiario.

Según las autoridades del BCH, la dinámica en la adquisición de moneda extranjera ha experimentado un cambio significativo. Antes de la implementación de las nuevas medidas, la demanda aproximada era de 87 millones de dólares diarios; actualmente, esa cifra se sitúa cerca de los 92 millones de dólares.

Es un incremento de 5 millones de dólares diarios y se ha logrado «suavizar» el comportamiento del mercado. Anteriormente, la presión se concentraba en días específicos (principalmente los martes), mientras que ahora los agentes cambiarios y el público general distribuyen sus solicitudes de forma equilibrada durante toda la semana.

Uno de los pilares de esta estrategia ha sido la reducción de la burocracia. El titular del BCH señaló que el proceso de regulación se ha vuelto mucho más eficiente, para demandas superiores a los $100,000, los usuarios pasaron de presentar hasta cinco documentos a entregar un solo documento.

Desde la flexibilización iniciada en febrero, se ha logrado una incidencia superior al 90 % en la asignación de divisas.

«El objetivo es ampliar el acceso a dólares, generar estabilidad en el tipo de cambio e impulsar la inversión», afirmó Lagos.

Reservas y entorno internacional

El titular del BCH subrayó la importancia de la acumulación de reservas estratégicas como un escudo ante la volatilidad externa. Lagos advirtió que, si los conflictos bélicos internacionales persisten, los precios del petróleo podrían impactar la captación de divisas. No obstante, aseguró que el país está preparado para enfrentar estos escenarios. LB