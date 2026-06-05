BCH, bastión de la confianza estatal, sacudido por escándalo de corrupción

Tegucigalpa – La reciente investigación que involucra a funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH) por la sustracción de más de 88.8 millones de lempiras desde sus bóvedas provocó un golpe a la credibilidad de la institución más reputada por sus controles internos. Expertos llamaron a restablecer la confianza fortaleciendo los controles, ya que no solo está en juego el tema de corrupción, sino la imagen que proyecta en los mercados internacionales y lo más importante, en las agencias internacionales calificadoras de riesgo.

-Vulneración institucional en el BCH: un golpe a la confianza institucional del país y una advertencia al sistema de control estatal.

Pocas veces el Banco Central se ha visto envuelto en casos de corrupción, abusos de poder y otras irregularidades. Pero en 2009, la credibilidad de la institución se estremeció cuando políticos y funcionarios extrajeron de sus bóvedas millonarios recursos en un escándalo que se conoció como el “Carretillazo”.

Fue hasta noviembre del 2023 cuando un nuevo sisma volvió a tocar al rector de la política monetaria del país, cuando un caso que involucraba a un fiscal contra el crimen organizado sustrajo de sus bóvedas millonarios recursos que se encontraban en custodia, una operación que según las autoridades involucro al menos una veintena de personas.

Para académicos y expertos el caso no solo abre un proceso penal de alto impacto, sino que también expone una de las grietas más sensibles del Estado hondureño: la vulnerabilidad de instituciones como BCH frente a fallas de control interno, posibles redes de influencia externa y debilidades en la cadena de mando.

Más allá del curso judicial que sigue el caso, especialistas advierten que lo ocurrido representa un golpe directo a la credibilidad del ente monetario del país y plantean serios cuestionamientos sobre la fortaleza de sus mecanismos de supervisión.

Fallas en la cadena de mando y controles internos debilitados

Desde el análisis técnico, la jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Nancy Ochoa, consultada por Proceso Digital, sostiene que el caso evidencia una ruptura en la estructura jerárquica y de control del BCH.

De acuerdo con su evaluación, el sistema operativo del Banco Central está diseñado bajo estrictos esquemas de segregación de funciones, donde cada nivel de autorización debe actuar como filtro de seguridad para evitar operaciones irregulares. Sin embargo, los hechos investigados apuntan a que dicha cadena habría sido vulnerada, permitiendo movimientos de recursos sin los controles adecuados.

Jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Nancy Ochoa

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Ochoa advirtió que, según los elementos conocidos, habrían intervenido actores internos y externos, lo que sugiere una posible manipulación del sistema desde fuera de la institución. Incluso señaló que la participación de múltiples personas y posibles mecanismos de presión o incentivos abren la discusión sobre eventuales hechos de corrupción, aunque aclaró que estas conclusiones deben ser determinadas por las autoridades judiciales competentes.

Una posible debilidad estructural acumulada

La académica también subrayó que varios de los funcionarios involucrados serían empleados con años de experiencia dentro del BCH, lo que plantea una preocupación adicional: la posibilidad de que no se trate de una falla puntual, sino de debilidades acumuladas en los sistemas de control institucional.

Asimismo, cuestionó señales de politización dentro de la entidad en los últimos años, lo que podría haber erosionado la gobernanza interna y debilitado los mecanismos de supervisión técnica que deberían blindar al Banco Central frente a interferencias externas.

Impacto reputacional y riesgo país

Uno de los puntos más delicados del caso es su impacto en la percepción internacional del país. Ochoa advirtió que las agencias calificadoras de riesgo observan con especial atención la solidez institucional de los bancos centrales, por lo que una situación de esta naturaleza podría afectar indicadores claves como el riesgo país y la confianza de los mercados.

“El Banco Central es la cara monetaria del país; si su credibilidad se ve comprometida, el mensaje hacia el exterior es grave”, advirtió la especialista, al señalar posibles efectos en inversión, estabilidad cambiaria y percepción de gobernanza económica.

Corrompieron una de las instituciones más sólidas

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, dijo a Proceso Digital que “los políticos corrompen todo lo que tocan, esto ha sido deplorable, corrompieron una de las instituciones más sólidas y reputadas del país”.

Exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos

Agregó que “es una pena que los políticos no tienen sentido de la decencia, ni de la honradez y no les importa que el apellido de ellos aparezcan en estos casos y de personas que nombran sin tener la capacidad, estos partidos políticos han sido tomados, atrapados por estas personas que no tienen amor por Honduras”.

Para Castellanos, la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y especialmente el Banco Central de Honduras (BCH) había sido de las instituciones más reputadas, -donde los altos funcionarios- hacían carrera en la institución, por lo tanto se formaban dentro de la ética e integridad de la institución, señaló.

Apuntó que hubo un momento en la transición democrática que los presidentes empezaron a nombrar políticos, militantes, algunos hasta grotescos activistas y por supuesto en el directorio, que lo vieron como de los grandes cargos para premiar amigos y familiares e hijos de los políticos.

Todo eso según la exrectora provoca profundos daños a la integridad institucional.

Debido proceso y presunción de inocencia

Consultada en el mismo tema por Proceso Digital, la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, llamó a mantener la prudencia institucional y respetar el debido proceso en la investigación.

Canales lamentó que el caso involucre a personal de una institución históricamente reconocida por sus altos estándares técnicos y de control, y enfatizó que las investigaciones deben desarrollarse con base en evidencia sólida, respetando el principio de inocencia.

Expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales

“Lo que corresponde es una investigación minuciosa. Si los funcionarios resultan inocentes, surge la pregunta de quién reparará su credibilidad y honorabilidad”, señaló, al tiempo que instó a evitar conclusiones anticipadas.

La economista también expresó su esperanza de que los hechos respondan a fallas procedimentales y no a una participación deliberada de funcionarios en actos irregulares.

El BCH: normalidad operativa en medio de la crisis

Por su parte, en un comunicado el Banco Central de Honduras aseguró que continuará operando con normalidad pese a los requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público contra 11 funcionarios y exfuncionarios.

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La institución reiteró su respeto a la independencia de los órganos de investigación y su disposición de colaborar plenamente con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos, en el marco de la ley.

Un caso que trasciende lo judicial

El caso de corrupción que hoy ocupa titulares en los medios de comunicación tiene su raíz en la investigación del Ministerio Público por la sustracción de fondos mediante 39 retiros desde bóvedas institucionales, en una investigación que se desprende de un caso previo vinculado a la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, condenada en mayo por delitos de lavado de activos, entre otros cargos.

Sin embargo, más allá del expediente judicial, el caso coloca nuevamente bajo escrutinio al sistema de control estatal y a la capacidad de las instituciones hondureñas para prevenir, detectar y sancionar irregularidades dentro de estructuras altamente sensibles.

Una advertencia institucional

La conclusión de los expertos se resume en que lo ocurrido en el BCH no puede reducirse únicamente a un proceso penal en desarrollo. El episodio revela una alerta estructural sobre la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control interno, blindar la cadena de mando frente a interferencias externas y reducir cualquier margen de discrecionalidad que pueda derivar en abusos.

Para la autoridad monetaria, el desafío no es solo esclarecer lo ocurrido, sino reconstruir la confianza en una institución cuya credibilidad sostiene buena parte de la estabilidad económica del país. Mientras que para los órganos de justicia la prueba es que el caso no quede como muchos otros en la impunidad. (PD).