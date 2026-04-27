BCH apuesta a fondo millonario para blindar crisis en Honduras en presentación de Programa Monetario

Tegucigalpa- El Programa Monetario 2026-2027 reconoce avances en el controlde precios, pero alerta sobre nuevos riesgos por el encarecimiento del petróleo y tensiones internacionales, pero el BCH, también presenta novedades para hacer frente a la crisis.

-Pese al complejo entorno internacional, el BCH proyecta que la economía hondureña crecerá entre 3.0% y 4.0% en 2026 y 2027.

-Un fondo de estabilización sin precedentes. Según explicó Lagos, la institución ha generado utilidades cercanas a los 100 millones de dólares en el primer trimestre del año.

El Banco Central de Honduras (BCH) presentó este lunes su Programa Monetario 2026-2027, en el que advierte que, aunque la inflación ha logrado moderarse en los primeros meses del año, la economía nacional enfrenta un nuevo escenario de incertidumbre marcado por factores externos.

De acuerdo con el informe, la inflación interanual se ubicó en 3.94% a marzo de 2026, resultado de medidas de absorción monetaria que permitieron reducir el crecimiento del dinero en circulación de 16.5% a 7.3%. Sin embargo, este alivio podría ser temporal.

El BCH señala que el aumento en los precios internacionales del petróleo, impulsado por conflictos en Medio Oriente, ya está generando presiones sobre los costos de transporte, alimentos y otros bienes importados, lo que podría traducirse en nuevos incrementos de precios en el país.

Riesgos al alza y golpe al bolsillo

El ente emisor advierte que estos choques externos podrían desencadenar “efectos de segunda vuelta”, es decir, aumentos adicionales en bienes y servicios derivados de mayores costos de producción y posibles ajustes salariales ante la pérdida del poder adquisitivo.

Esta situación llega en un momento clave para Honduras, cuando sectores laborales y empresariales discuten el ajuste al salario mínimo, en medio de crecientes quejas por el alto costo de vida.

Economía resiliente, pero vulnerable

Pese al complejo entorno internacional, el BCH proyecta que la economía hondureña crecerá entre 3.0% y 4.0% en 2026 y 2027, impulsada principalmente por el consumo interno y la inversión privada.

No obstante, el propio informe reconoce que la incertidumbre global es alta. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha revisado a la baja sus proyecciones de crecimiento mundial, anticipando mayor inflación y menor dinamismo económico a corto plazo.

La novedad: Fondo millonario para blindar crisis en Honduras

En el marco de la presentación del Programa Monetario el presidente del Banco Central Roberto Lagos lanzó una advertencia contundente sobre la política monetaria del país: repetir decisiones como las de 2022 podría volver a golpear las reservas internacionales y generar fuga de capitales.

Lagos recordó que durante ese año “no se movió la Tasa de Política Monetaria (TPM) y se mantuvo prácticamente fijo el tipo de cambio”, una combinación que derivó en salida de capitales y una fuerte presión sobre las reservas internacionales, las cuales terminaron cayendo.

En ese sentido dijo que “el aprendizaje es claro: no podemos cometer los mismos errores”, subrayó, al tiempo que defendió el enfoque actual basado en la acumulación de reservas, la moderación del deslizamiento cambiario y medidas para mejorar el acceso a divisas en el mercado hondureño.

En ese contexto, destacó que el Banco Central de Honduras ha comenzado a corregir distorsiones, eliminando restricciones cambiarias, incluyendo requisitos de documentación para transacciones menores o iguales a 50 mil dólares, con el objetivo de dinamizar el mercado.

Uno de los anuncios más relevantes es la creación de un fondo de estabilización sin precedentes. Según explicó Lagos, la institución ha generado utilidades cercanas a los 100 millones de dólares en el primer trimestre del año —unos 35 millones mensuales— producto del manejo de reservas y portafolios de inversión.

Estos recursos, tras cumplir con procesos de recapitalización, permitirían constituir un fondo aproximado de mil millones de lempiras, que serviría como “colchón” ante futuras crisis.

“El país es una economía abierta, expuesta a choques externos y fenómenos climáticos. Lo que se busca es tener liquidez inmediata para responder, ya sea ante inundaciones, problemas de infraestructura o apoyo a productores afectados por eventos como El Niño”, explicó.

Aunque reconoció que el monto no es suficiente para enfrentar todos los escenarios, Lagos enfatizó que se trata de un paso histórico: Es la primera vez que se plantea algo de esta magnitud, una especie de seguro económico para reaccionar ante emergencias.

Medidas y advertencias

Entre las acciones destacadas, el BCH ha mantenido sin cambios la Tasa de Política Monetaria y ha implementado medidas para facilitar el acceso a divisas, lo que ha contribuido a una menor depreciación del lempira, que apenas alcanza 0.80% en lo que va del año.

Además, las reservas internacionales netas alcanzaron un récord de 11,345 millones de dólares, lo que fortalece la capacidad del país para enfrentar choques externos.

El BCH concluye que Honduras no está exenta de los efectos de la crisis internacional. Aunque hay señales de estabilidad, el panorama sigue siendo incierto y con riesgos claros de que la inflación vuelva a repuntar, afectando directamente el bolsillo de los hondureños.

En un contexto de negociaciones salariales y presión social por el costo de vida, el informe deja una advertencia implícita, la estabilidad económica dependerá no solo de las políticas internas, sino también de factores globales fuera del control del país.LB