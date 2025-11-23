“Basta ya hay que cambiar”, dice Nelson Ávila en su cierre de campaña

Tegucigalpa – El candidato del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Nelson Ávila, dijo con un contundente “basta ya, hay que cambiar”, en su cierre de campaña.

El candidato presidencial realiza una caravana por distintos sectores de la capital hondureña y a las 3:00 de la tarde tendrá su concentración para brindar su mensaje final.

“Basta ya, hay que cambiar”, manifestó Ávila ante los problemas que enfrenta Honduras.

Sostuvo que el PINU-SD es una buena propuesta para el cambio que requiere el país.

En relación con la violencia política que se registra en el país, sostuvo que solo un partido que se da ya por perdedor busca con violencia generar temor entre la población.

El llamado a las autoridades de cada partido político para que estos actos no se sigan registrando, afirmo.

Ávila expresó el sábado en varios municipios de Cortés, que Honduras tiene que trabajar mucho en materia económica, salud, educación. IR