Basta de discurso repetitivo, es momento de incinerar el odio y sembrar esperanza en la política: padre Ovidio Rodríguez

Tegucigalpa – En el marco del inicio de la campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 30 de noviembre, el sacerdote Ovidio Rodríguez hizo un llamado a los actores políticos a dejar atrás la confrontación y ofrecer propuestas reales que respondan a las necesidades de la población hondureña, marcada por la pobreza y el desencanto.

El religioso reflexionó que, así como este 1 de septiembre se incineraron banderas que no cumplían con lo establecido, también se debería “incinerar el odio, el rechazo y la cultura de menosprecio que divide a los hondureños”.

Rodríguez fue crítico con los discursos reiterativos y confrontativos en la política actual, al señalar que “el verdadero político debe tener una escucha activa para impulsar los anhelos y esperanzas del pueblo, que vive con frustración por promesas incumplidas”.

En alusión a los mensajes de la presidenta Xiomara Castro, apuntó que “ella debe dejar el retrovisor y romperlo, sembrar un poco de esperanza en un pueblo desencantado”.

El sacerdote advirtió que no se puede engañar a la población con “números mentirosos ni propuestas falsas”, pues, aunque el nivel académico en el país es limitado, “el pueblo tiene conciencia crítica, como se evidenció en las elecciones primarias, donde la ciudadanía se volcó como señal de protesta ante los obstáculos que se quisieron imponer”.

Cuando nos dice que la pobreza disminuyó -por favor- darle la energía eléctrica a los más pobres, no es resolver la pobreza se lo digo porque lo he pulsado cada día en las en las aldeas de mi parroquia pobreza acentuada, enfatizó el sacerdote.

Rodríguez insistió en que el 64 % de los hondureños vive en pobreza y que los políticos deben “ponerse las sandalias del pueblo sufrido” para presentar propuestas viables en lugar de insultos y descalificaciones. “Eso no es liderazgo, eso refleja pobreza en valores. Un líder que insulta no construye, un líder que denigra se convierte en déspota o dictador”, expresó.

Finalmente, llamó a los aspirantes y partidos a promover una cultura de paz en el proceso electoral, a abandonar la confrontación y a ofrecer respuestas concretas frente a los grandes desafíos del país: pobreza, falta de empleo, violencia y corrupción.LB