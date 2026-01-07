Basílica Nuestra Señora de Suyapa se prepara para recibir 1.5 millones de peregrinos

Tegucigalpa – La iglesia Católica de Honduras anunció hoy que todo está listo para celebrar el 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa.

El rector de la basílica Nuestra Señora de Suyapa, sacerdote Carlos Magno, indicó que este año se espera la visita de 1.5 millones de peregrinos.

En ese orden, indicó que hoy se llevó a cabo otra reunión con representantes de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conaprem) para afinar los preparativos.

Informó que Conaprem se activó desde el mes de diciembre y hoy se realizó otra reunión más de preparación para recibir a los peregrinos.

Este año se conmemoran 279 años desde aquella tarde en que la Madre de Dios se quiso entregar a los hondureños bajo la advocación de María de Suyapa.

En el año 1925, el papa Pío XII declaró a Nuestra Señora de Suyapa, Patrona de la República de Honduras, y se escogió el 3 de febrero como el día de la celebración patronal, con misa y oficio propios.

Solo el 01 de enero se registró la visita de 40 mil personas a la Virgen de Suyapa, precisó el rector.

El 02 de enero se llevará a cabo la tradicional alborada a la Virgen de Suyapa y durante los nueves días antes tendrá lugar una novena con la participación de varias parroquias y movimientos eclesiásticos.

Sin embargo, se prevé que para los días 02, 03 y siguientes días de febrero los peregrinos alcancen la cifra de un millón y medio, detalló. (RO)