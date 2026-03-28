Basílica de Suyapa da a conocer agenda religiosa de Semana Santa

Tegucigalpa– La Basílica de Suyapa presentó de forma detallada y cronológica su programación oficial de Semana Santa, que incluye todas las celebraciones litúrgicas, procesiones, confesiones y actos penitenciales desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección.
Esta agenda está en coordinación con la Ermita de Suyapa y el Templo de San Judas Tadeo.
De tal manera, la Basílica de Suyapa confirmó en sus redes sociales los horarios y fechas en las que se llevarán a cabo las actividades religiosas en el marco de la Semana Santa 2026.
La programación, según la Basílica de Suyapa, busca acompañar integralmente a los fieles en cada momento de la Semana Santa, Triduo Pascual y la celebración de la Resurrección, consolidando así una de las agendas litúrgicas más amplias del calendario religioso en la capital hondureña.
Domingo de Ramos – 29 de marzo
Se celebrarán eucaristías con bendición de ramos en orden cronológico:
- 6:30 a.m. Eucaristía con bendición de ramos en la basílica
- 7:00 a.m. Eucaristía con bendición de ramos en Santuario Pequeño
- 8:00 a.m. Eucaristía con bendición de ramos en la basílica
- 8:30 a.m. Bendición de ramos en Las 3 Cruces (aldea) y procesión a la basílica
- 9:00 a.m. Eucaristía en Plaza de la Virgen y procesión al templo de San Judas
- 9:30 a.m. Eucaristía de ramos en la basílica
- 10:00 a.m. Eucaristía en Santuario Pequeño
- 10:30 a.m. Eucaristía en templo de San Judas
- 11:00 a.m. Eucaristía en la basílica
- 12:00 m. Eucaristía en Santuario Pequeño
- 3:00 p.m. Eucaristía en la basílica
- 4:00 p.m. Eucaristía en Santuario Pequeño
- 4:30 p.m. Eucaristía en la basílica
- 6:00 p.m. Eucaristía en la basílica
Lunes Santo – 30 de marzo
- 7:00 a.m. Eucaristía en la basílica
- 8:00 a.m. Eucaristía en la basílica
- 12:00 m. Eucaristía en la basílica
- 4:00 p.m. Eucaristía en la basílica
- 5:00 p.m. Eucaristía en Santuario Pequeño
Confesiones:
- 9:00 a.m. – 12:00 m.
- 2:00 p.m. – 5:00 p.m.
Martes Santo – 31 de marzo
- 7:00 a.m. Eucaristía en la basílica
- 8:00 a.m. Eucaristía en la basílica
- 12:00 m. Eucaristía en la basílica
- 4:00 p.m. Eucaristía en la basílica
- 5:00 p.m. Eucaristía en Santuario Pequeño
Confesiones:
- 9:00 a.m. – 12:00 m.
- 2:00 p.m. – 5:00 p.m.
Actividades adicionales:
- 5:30 p.m. Jornada de retiro en Templo de San Judas (abierto a todos los fieles)
- 7:00 p.m. – 9:00 p.m. Procesión de los Siete Dolores de María desde Las 3 Cruces al Santuario Pequeño
Miércoles Santo – 1 de abril
- 7:00 a.m. Eucaristía en la basílica
- 8:00 a.m. Eucaristía en la basílica
- 10:00 a.m. Misa Crismal en la basílica
- 12:00 m. Eucaristía en la basílica
- 4:00 p.m. Eucaristía en la basílica
- 5:00 p.m. Eucaristía en Santuario Pequeño
Confesiones:
- 3:00 p.m. – 5:00 p.m.
Actividad adicional:
- 5:30 p.m. Vía Crucis juvenil fuera de la basílica
Jueves Santo – 2 de abril (Triduo Pascual)
- 9:00 a.m. – 12:00 m. Acto penitencial
- 10:00 a.m. – 5:00 p.m. Visita al Huerto en Santuario Pequeño
- 4:00 p.m. Misa de la Cena del Señor en Templo de San Judas
- 5:00 p.m. Misa de la Cena del Señor en Santuario Pequeño
- 6:00 p.m. Misa de la Cena del Señor en la basílica
Visitas al monumento:
- 5:00 p.m. – 9:00 p.m. Templo de San Judas
- 6:00 p.m. – 9:00 p.m. Santuario Pequeño
- 7:00 p.m. – 9:00 p.m. Basílica
Procesión:
- 9:00 p.m. – 11:00 p.m. Procesión del Prendimiento desde Santuario Pequeño hacia El Sinaí
Viernes Santo – 3 de abril
- 5:30 a.m. Santo Vía Crucis alrededor de la basílica
- 8:00 a.m. Vía Crucis desde Templo Divino Niño (sector Sinaí) al Santuario Pequeño
- 12:00 m. Conmemoración de la Crucifixión en Santuario Pequeño
- 2:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras en Santuario Pequeño
- 3:00 p.m. Oficios litúrgicos en la basílica
- 5:00 p.m. Santo Entierro en la aldea de Suyapa
Sábado Santo – 4 de abril
- 6:00 p.m. Vigilia Pascual en la basílica
Domingo de Resurrección – 5 de abril
- 5:00 a.m. Carreritas de San Juan en la aldea de Suyapa
- 6:30 a.m. Eucaristía en la basílica
- 7:00 a.m. Eucaristía en Santuario Pequeño
- 8:00 a.m. Eucaristía en la basílica
- 9:00 a.m. Eucaristía en Templo de San Judas
- 9:30 a.m. Eucaristía en la basílica
- 10:00 a.m. Eucaristía en Santuario Pequeño
- 10:30 a.m. Eucaristía en Templo de San Judas
- 11:00 a.m. Eucaristía en la basílica
- 12:00 m. Eucaristía en Santuario Pequeño
- 3:00 p.m. Eucaristía en la basílica
- 4:00 p.m. Eucaristía en Santuario Pequeño
- 4:30 p.m. Eucaristía en la basílica
- 6:00 p.m. Eucaristía en la basílica
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