Basílica de Suyapa da a conocer agenda religiosa de Semana Santa

Tegucigalpa– La Basílica de Suyapa presentó de forma detallada y cronológica su programación oficial de Semana Santa, que incluye todas las celebraciones litúrgicas, procesiones, confesiones y actos penitenciales desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección.

Esta agenda está en coordinación con la Ermita de Suyapa y el Templo de San Judas Tadeo.

De tal manera, la Basílica de Suyapa confirmó en sus redes sociales los horarios y fechas en las que se llevarán a cabo las actividades religiosas en el marco de la Semana Santa 2026.

La programación, según la Basílica de Suyapa, busca acompañar integralmente a los fieles en cada momento de la Semana Santa, Triduo Pascual y la celebración de la Resurrección, consolidando así una de las agendas litúrgicas más amplias del calendario religioso en la capital hondureña.

Domingo de Ramos – 29 de marzo

Se celebrarán eucaristías con bendición de ramos en orden cronológico:

6:30 a.m. Eucaristía con bendición de ramos en la basílica

7:00 a.m. Eucaristía con bendición de ramos en Santuario Pequeño

8:00 a.m. Eucaristía con bendición de ramos en la basílica

8:30 a.m. Bendición de ramos en Las 3 Cruces (aldea) y procesión a la basílica

9:00 a.m. Eucaristía en Plaza de la Virgen y procesión al templo de San Judas

9:30 a.m. Eucaristía de ramos en la basílica

10:00 a.m. Eucaristía en Santuario Pequeño

10:30 a.m. Eucaristía en templo de San Judas

11:00 a.m. Eucaristía en la basílica

12:00 m. Eucaristía en Santuario Pequeño

3:00 p.m. Eucaristía en la basílica

4:00 p.m. Eucaristía en Santuario Pequeño

4:30 p.m. Eucaristía en la basílica

6:00 p.m. Eucaristía en la basílica

Lunes Santo – 30 de marzo

7:00 a.m. Eucaristía en la basílica

8:00 a.m. Eucaristía en la basílica

12:00 m. Eucaristía en la basílica

4:00 p.m. Eucaristía en la basílica

5:00 p.m. Eucaristía en Santuario Pequeño

Confesiones:

9:00 a.m. – 12:00 m.

2:00 p.m. – 5:00 p.m.

Martes Santo – 31 de marzo

7:00 a.m. Eucaristía en la basílica

8:00 a.m. Eucaristía en la basílica

12:00 m. Eucaristía en la basílica

4:00 p.m. Eucaristía en la basílica

5:00 p.m. Eucaristía en Santuario Pequeño

Confesiones:

9:00 a.m. – 12:00 m.

2:00 p.m. – 5:00 p.m.

Actividades adicionales:

5:30 p.m. Jornada de retiro en Templo de San Judas (abierto a todos los fieles)

7:00 p.m. – 9:00 p.m. Procesión de los Siete Dolores de María desde Las 3 Cruces al Santuario Pequeño

Miércoles Santo – 1 de abril

7:00 a.m. Eucaristía en la basílica

8:00 a.m. Eucaristía en la basílica

10:00 a.m. Misa Crismal en la basílica

12:00 m. Eucaristía en la basílica

4:00 p.m. Eucaristía en la basílica

5:00 p.m. Eucaristía en Santuario Pequeño

Confesiones:

3:00 p.m. – 5:00 p.m.

Actividad adicional:

5:30 p.m. Vía Crucis juvenil fuera de la basílica

Jueves Santo – 2 de abril (Triduo Pascual)

9:00 a.m. – 12:00 m. Acto penitencial

10:00 a.m. – 5:00 p.m. Visita al Huerto en Santuario Pequeño

4:00 p.m. Misa de la Cena del Señor en Templo de San Judas

5:00 p.m. Misa de la Cena del Señor en Santuario Pequeño

6:00 p.m. Misa de la Cena del Señor en la basílica

Visitas al monumento:

5:00 p.m. – 9:00 p.m. Templo de San Judas

6:00 p.m. – 9:00 p.m. Santuario Pequeño

7:00 p.m. – 9:00 p.m. Basílica

Procesión:

9:00 p.m. – 11:00 p.m. Procesión del Prendimiento desde Santuario Pequeño hacia El Sinaí

Viernes Santo – 3 de abril

5:30 a.m. Santo Vía Crucis alrededor de la basílica

8:00 a.m. Vía Crucis desde Templo Divino Niño (sector Sinaí) al Santuario Pequeño

12:00 m. Conmemoración de la Crucifixión en Santuario Pequeño

2:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras en Santuario Pequeño

3:00 p.m. Oficios litúrgicos en la basílica

5:00 p.m. Santo Entierro en la aldea de Suyapa

Sábado Santo – 4 de abril

6:00 p.m. Vigilia Pascual en la basílica

Domingo de Resurrección – 5 de abril

5:00 a.m. Carreritas de San Juan en la aldea de Suyapa

6:30 a.m. Eucaristía en la basílica

7:00 a.m. Eucaristía en Santuario Pequeño

8:00 a.m. Eucaristía en la basílica

9:00 a.m. Eucaristía en Templo de San Judas

9:30 a.m. Eucaristía en la basílica

10:00 a.m. Eucaristía en Santuario Pequeño

10:30 a.m. Eucaristía en Templo de San Judas

11:00 a.m. Eucaristía en la basílica

12:00 m. Eucaristía en Santuario Pequeño

3:00 p.m. Eucaristía en la basílica

4:00 p.m. Eucaristía en Santuario Pequeño

4:30 p.m. Eucaristía en la basílica

6:00 p.m. Eucaristía en la basílica

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