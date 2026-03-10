Bases nacionalistas protestan en los bajos del CN exigiendo puestos de trabajo en gobierno y el juicio político para Ochoa y Zelaya

Tegucigalpa – Militantes del Partido Nacional protestaron este martes en los bajos del Congreso Nacional exigiendo puestos de trabajo en el gobierno para la base como aplicación de juicio político para algunas figuras.

La militante Mercedes Saravia manifestó que la estructura del Partido Nacional quiere trabajo y que algunos ministros desconocen la labor de la dirigencia el 30 de noviembre del 2025.

“Lamentablemente han llegado funcionarios con sus equipos de trabajo despreciando y minimizando a nacionalistas en las instituciones que están”, dijo a periodistas que cubren la fuente legislativa.

Afirmó que en los barrios y colonias hay nacionalistas preparadas y capacitadas, pero que no le pregunta a la dirigencia cuando otorgan los puestos de trabajo en el gobierno.

Saravia exclamó que “la puerta que no le abran la va a abrir”, pero que no peleará con colectivos ni agredir a ningún dirigente del partido político, sino que discutirá con los gerentes.

También demandó al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, que someta a juicio político a funcionarios que utilizaron las instituciones del gobierno para sabotear el ámbito democrático.

Señaló que el juicio debe ser para el Fiscal General, Johel Antonio Zelaya; el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando; y el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aunque éste último ya vacó en sus funciones.

Posteriormente, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma; y el jefe de bancada, Carlos Eduardo Cano; se reunieron con miembros de la base donde les prometió formar una comisión para priorizar las exigencias de la base.

Se programó para el viernes una reunión con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para que dé a conocer los avances y los diputados oficialistas se comprometan a buscar un espacio en cada departamento puestos en algunas instituciones del Estado para la base. AG