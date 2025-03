Bartolo responsabiliza a Carlos Zelaya por “plancha comprada” para que M-28 controle bancada de Libre

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libre, Bartolo Fuentes arremetió contra el movimiento M-28 por conspirar para “una plancha comprada” para favorecer a ciertos precandidatos en los niveles legislativo y municipal.

– “La plancha comprada es la que está dejando por fuera a gente como Silvia Ayala, una diputada importante en el actual Congreso, igualmente están relegando a Rafael Sarmiento… esto les va a pasar factura a ellos”, descubrió Fuentes.

– El plan del M-28 es tomar el control absoluto del Partido Libre y de la bancada en el próximo Congreso Nacional, culpó.

“El movimiento M-28 es el que ha promovido esto, pero esto es algo que ha venido fraguando hace mucho tiempo el señor Carlos Zelaya”, señaló.

Consultado por qué responsabiliza a Carlos Zelaya de la plancha comprada, respondió: “Él ha sido el líder, el dirigente del movimiento, no se puede pensar en nadie más. Ahora está otra compañera dirigiendo, pero no es ella la que ha estado dirigiendo todo este tiempo atrás, y este plan lo tienen hace tiempo, no es que se lo inventaron la semana pasada”.

Denunció que se llevó a las urnas de Libre a votar a mucha gente que no pertenece al partido a cambio de un estipendio económico, lo que –según él– distorsionó los resultados.

Calculó que unas 2 mil personas fueron a votar a Yoro para decidir la elección en el nivel electivo legislativo.

“Aquí no tenemos la gran cantidad de empleados públicos, fue gente a la que le pagaron que no pertenece a ningún partido y acudieron a votar a nivel de alcaldías y diputados, no les importó la papeleta presidencial”, expresó.

Fuentes remarcó que la instrucción fue clara, marcar la plancha para diputados, “en conclusión no es la gente de Libre que está eligiendo la planilla, sino gente extraña que acudió a marcar en una plancha a favor de personas que ni siquiera saben quiénes son”.

Lamentó que importantes figuras como Silvia Ayala y Rafael Sarmiento estén siendo perjudicados con lo que llamó “la plancha comprada”, aunque deslindó de sus aseveraciones a la candidata de Libre, Rixi Moncada, de quien dijo no está comprando votos.

En Yoro salen electos los nueve aspirantes del movimiento M-28. Al respecto, reafirmó que “estaba para que se diera una integración”.

Recordó que en la contienda pasada se fueron en coalición con algunos de los que hoy aparecen y se ganaron los nueve espacios e incluso aceptó que hubo fraude a nuestro favor, “en Olanchito hubo varias urnas que inflaron, pero ahora el fenómeno no es la urna inflada, no, eso no se repitió, en general el biométrico funcionó, no están las infladas, lo que se dio fue la compra de votos, es decir pago a personas extrañas al partido que se ganaron mil lempiras por ir a tirar una raya”. JS