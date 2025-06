Barrios defiende que no se requiere cerrar un acta para dar validez a aprobado en sesión

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios afirmó que no se requiere cerrar el acta de una sesión para darle validez a lo aprobado durante la misma, y que su ratificación ha sido una costumbre en el Legislativo sólo para efectos de registro.

“Se ha creído que la validez de lo que aprobamos en el Congreso Nacional está sujeto a la ratificación de una acta, eso no se corresponde con el procedimiento parlamentario que se establece en la Ley Orgánica”, aseguró al agregar que en ningún momento se establece como requisito ese extremo para dar validez a la aprobación, la ratificación del acta.

En su interpretación, el abogado Barrios manifestó que “la ratificación del acta no convalida lo que ya se aprobó o improbó en el Congreso Nacional”.

En tal sentido, Barrios dijo que los parlamentarios pueden aprobar el presupuesto electoral de los comicios generales, “se vuelve a enviar y se ratifica el acta o no, no es un requisito sine qua non de lo ya aprobado en el Congreso Nacional”.

La oposición propone que se cierre el acta de la sesión del 7 de mayo, y que el presupuesto electoral se apruebe en una nueva o sesión extraordinaria, pues argumentan que no quieren quebrantar la ley introduciendo el presupuesto electoral en el acta donde se aprobaron los tres préstamos con el CAF. VC