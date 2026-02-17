Barrientos: Congreso debe regular abusos de la Corte y devolver orden al Poder Judicial

Tegucigalpa – El Congreso Nacional debe impulsar sin demora la iniciativa para regular las atribuciones administrativas del Poder Judicial, ante la ausencia de una Ley de la Judicatura vigente, afirmó este martes el abogado constitucionalista y profesor universitario Juan Carlos Barrientos.

En declaración a Proceso Digital, el experto afirmó que esta medida corregirá usurpaciones de facultades por parte de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien ha realizado nombramientos, despidos y traslados ignorando el carácter colegiado del órgano.

Regulación legítima de poderes estatales

Barrientos explica que la ley da al Congreso la facultad de regular la determinada facultad Judicial, como lo hacía anteriormente la derogada Ley de la Judicatura, que normaba aspectos administrativos y de personal. Con su eliminación, el presidente de la CSJ asumió competencias indebidas, actuando sin los requisitos legales ni el consenso de magistrados, todos con igual jerarquía y deberes.

El constitucionalista califica esto como un abuso que el Legislativo busca enmendar mediante una regulación temporal, hasta aprobar una nueva ley integral.

Rechazo de la izquierda y defensa de la iniciativa

La propuesta, impulsada por el diputado liberal Francis Cabrera, genera oposición de la presidenta de la Corte Suprema y de los legisladores “corifeos de la izquierda”, quienes la tildan de inconstitucional y asalto a la independencia judicial, según Barrientos.

Él lo considera falso: se trata de retirar privilegios de abuso acumulados por la falta de ley, reestableciendo el equilibrio institucional, reflexiona.

Insiste en que el Congreso avance para poner “en su lugar” a quienes, – califica el abogado Barrientos, – malgobernaron los últimos cuatro años. (PD)