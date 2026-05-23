Barras de Motagua y Marathón no podrán ingresar a la gran final en el Estadio Nacional

Tegucigalpa- La Secretaría de Seguridad confirmó que las barras organizadas del Motagua y Marathón no podrán ingresar al partido de la gran final del Torneo Clausura de la Liga Nacional, programado para este domingo en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera.

La medida responde a sanciones vigentes impuestas por la Comisión de Disciplina de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras, según detallaron las autoridades en un comunicado oficial.

Para el encuentro, la Policía Nacional desplegará un operativo de seguridad con 800 agentes distribuidos en seis anillos de control dentro y fuera del estadio desde horas de la tarde.

Estará prohibido el ingreso de armas, objetos tipo láser, pólvora, mantas, banderas, palos y envases de vidrio o plástico, entre otros artículos considerados de riesgo.

Los portones del estadio serán abiertos al público a partir de las 2:00 de la tarde y desde esa misma hora se realizarán cierres vehiculares en las calles cercanas al complejo deportivo.

Las autoridades también anunciaron restricciones en la venta de bebidas alcohólicas en algunos sectores de graderías como parte de las medidas preventivas para evitar incidentes durante el encuentro deportivo. AD