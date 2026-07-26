Barcola no extenderá su contrato con el PSG más allá de 2028, según la prensa

París – El internacional francés de 23 años Bradley Barcola ha decidido que no seguirá negociando con su actual club, el Paris Saint-Germain, la posibilidad de extender su contrato más allá de 2028, según informó este domingo el diario L’Équipe.

La decisión es por razones deportivas, según ese periódico, ya que el club parisino había puesto sobre la mesa un significativo aumento salarial.

Barcola había negociado durante los últimos meses con el doble ganador de la Liga de Campeones, pero esperó a tomar la decisión definitiva a que pasara el Mundial.

Desde su llegada al PSG, en el verano de 2023 procedente del Olympique lyonnais, Barcola pasó de ser una joven promesa a un pilar fundamental en el ataque del equipo dirigido por Luis Enrique.

El joven extremo se consolidó también como un habitual en la selección absoluta de Francia. EFE (AD)