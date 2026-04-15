Banrural y Aseguradora Rural lanzan Seguro Agrícola para proteger al productor hondureño

Tegucigalpa – En respuesta a los crecientes riesgos climáticos que enfrenta el sector agrícola, Banrural Honduras, en alianza con Aseguradora Rural, presentó oficialmente el Seguro Agrícola, una solución diseñada para proteger la inversión del productor y fortalecer la resiliencia del campo hondureño.

Bajo el concepto “Proteger lo que nace de la tierra”, esta iniciativa busca brindar respaldo financiero ante eventos como sequías, exceso de lluvias, inundaciones, huracanes y otros fenómenos que impactan directamente la producción agrícola.

El Seguro Agrícola surge como una herramienta clave para acompañar al productor antes, durante y después de cada ciclo productivo, promoviendo la continuidad de sus actividades y reduciendo la vulnerabilidad económica ante pérdidas de cosecha.

“El campo hondureño es motor de desarrollo y requiere soluciones concretas que protejan el esfuerzo del productor. Este seguro representa un paso importante para fortalecer su estabilidad y crecimiento”, destacó la Licenciada Gabriela Núñez Gerente General de Banrural.

El producto ofrece cobertura para más de 24 cultivos y contempla esquemas flexibles, adaptados a las necesidades del productor, incluyendo modelos tradicionales y paramétricos, que permiten mayor agilidad en los procesos de indemnización.

Además, el Seguro Agrícola está disponible en diversas zonas productivas del país, con un enfoque inclusivo que busca ampliar el acceso a herramientas de protección financiera en el sector rural.

Con esta iniciativa, Banrural Honduras reafirma su compromiso con el desarrollo del agro, integrando soluciones que no solo financian, sino que también protegen al productor, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y al fortalecimiento de la economía nacional.

El lanzamiento contó con la participación de autoridades del sector agrícola, representantes institucionales, productores y medios de comunicación, quienes conocieron de primera mano los beneficios y alcances de este nuevo producto.

Al finalizar el evento, se habilitaron espacios de atención personalizada para brindar información y asesoría directa a los asistentes interesados.

Se invita a todos los productores y actores del sector agrícola a acercarse a las agencias Banrural para conocer más sobre el Seguro Agrícola y acceder a este nuevo instrumento de protección.

Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.