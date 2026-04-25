Banpaís y Seguros del País presentan su Memoria de Sostenibilidad 2023–2024

San Pedro Sula – Grupo Financiero del País presentó su Memoria de Sostenibilidad 2023–2024, elaborado bajo estándares internacionales, conforme al Global Reporting Initiative (GRI) y las normas Sustainability Accounting Standards Board (SASB), que refleja la forma en que Banpaís y Seguros del País hacen su gestión de negocio con visión de largo plazo, integrando la sostenibilidad como eje estratégico para crear valor económico, social y ambiental para Honduras.

– Un modelo de negocio sólido, responsable y comprometido con Honduras.

Durante la presentación, la Lic. María del Rosario Selman-Housen, Presidenta Ejecutiva de Banpaís, destacó que la sostenibilidad no es un esfuerzo aislado, sino un habilitador clave de la gobernanza, el manejo de riesgos, la innovación y la generación de impactos positivos. “Esta memoria confirma que proteger el negocio hoy es también construir el futuro del país”, señaló.

En el período reportado, esta entidad bancaria generó más de 11,800 millones de lempiras en valor económico directo, consolidó su liderazgo en el financiamiento de vivienda y registró un crecimiento sostenido en los segmentos de la banca de personas, comercial y sector asegurador. Asimismo, fortaleció la inclusión financiera mediante la expansión de su red de agentes bancarios, que alcanzó 2,816 puntos en los 18 departamentos del país.

En materia ambiental, esta memoria destaca la ampliación de la cartera verde, el financiamiento de proyectos de energía renovable, la incorporación de energía solar en operaciones propias y una estrategia de eficiencia energética y reducción de huella ambiental. Paralelamente, se detallan avances en transformación digital, con soluciones basadas en inteligencia artificial, automatización y una política de “cero papel”, con beneficios directos a la eficiencia operativa y experiencia del cliente.

La sostenibilidad también se evidencia en el compromiso social y cultural. A través del apoyo de Banpaís a iniciativas artísticas, deportivas y del trabajo conjunto con la Fundación Napoleón J. Larach, se reafirma su enfoque a impulsar el crecimiento económico de la mano con el desarrollo humano, la identidad y la vida comunitaria, con el propósito de facilitar oportunidades y actuar como catalizador de bienestar.

Por su parte, el Lic. Gerardo Rivera, Gerente General de Seguros del País, resaltó que el bienio 2023–2024 registró un crecimiento sostenido que fue posible gracias a la disciplina técnica, solidez financiera y cercanía con el cliente. Esta compañía alcanzó un crecimiento interanual de primas del 15.1 % en 2023 y del 19.7 % en 2024, superando el promedio del sector, con indicadores de rentabilidad sólidos que reflejan una gestión rigurosa del riesgo.

El Vice Presidente Ejecutivo de Crédito, Lic. Francisco Lavadie y la Gerente de Sostenibilidad, Ing. Inti Alvarado, intervinieron en el programa de presentación de esta memoria, en la que también se detallan avances en la gestión de riesgos climáticos, el fortalecimiento de los procesos de suscripción, el análisis territorial de exposiciones y la ciberseguridad, como pilares para garantizar la resiliencia del negocio y la confianza de los clientes.

En materia de gobernanza, Grupo Financiero del País reafirmó su compromiso con una gestión ética y transparente, manteniendo cero incidentes confirmados de corrupción e impulsando una inversión constante en el desarrollo de más de 3,000 colaboradores, así como en el fortalecimiento de la educación e inclusión financiera. Con el respaldo de su casa matriz, Corporación Bi, continúa avanzando hacia un modelo de negocio sólido, innovador e inclusivo, alineado con los retos y oportunidades del desarrollo sostenible de Honduras.