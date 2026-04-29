Banpaís en alianza con MIN inauguraron el proyecto emblemático: Tejiendo Identidades

Tegucigalpa – En el marco de su XX aniversario, el Museo para la Identidad Nacional (MIN) se convierte en un espacio de encuentro para impulsar Tejiendo Identidad y Comunidad, una iniciativa respaldada por Banpaís que convoca a tejedores de distintas edades, con e incluso sin experiencia en crochet, quienes, organizados, trabajarán en conjunto con los módulos tejidos.

-Para esta iniciativa se espera la participación de al menos 800 personas para elaborar 2,000 aplicaciones de crochet para instalar en el Paseo Liquidambar.

La lic. Eva Carolina Gómez, Directora Ejecutiva del MIN, manifestó que, “este proyecto parte de una premisa clara: la identidad no se impone ni se declara, se construye. En ese sentido, cada módulo representa una presencia individual que, al integrarse en la estructura total, adquiere dimensión colectiva. El MIN abre así una etapa en la que su aniversario deja de ser únicamente una conmemoración institucional para convertirse en una experiencia participativa”.

La Lic. Nidia Manzanares, Gerente Corporativo de Mercadeo y Comunicaciones de Banpaís.

Por su parte la Lic. Nidia Manzanares, Gerente Corporativo de Mercadeo y Comunicaciones de esta entidad bancaria, expresó “para Banpaís, son valiosas este tipo de intervenciones culturales que nos ayudan a fortalecer el vínculo con la comunidad, cultivar habilidades, generar unión y propósito colectivo, para recrear un lugar tan representativo en el centro de la capital”.

La ejecución de este proyecto se organiza en cinco fases progresivas que inicia con la inauguración del primer taller comunitario, cuya instructora es la Lic. Nereida Lima; luego se realizarán talleres comunitarios en instituciones educativas y espacios de base, se hará gestión y logística de la instalación final, premontaje y prueba de la estructura, hasta concluir con la instalación en el Paseo Liquidambar.

Banpaís, como agente de desarrollo integral, continúa construyendo alianzas e impulsando iniciativas como Tejiendo Identidades del MIN, que también cuenta con el apoyo del Centro Cultural de España en Tegucigalpa.

Para información e inscripciones: Museo para la identidad Nacional mcerrato@min.hn + 504 3200-3406