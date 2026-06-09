Banpaís celebró intercambio de vistas de álbum mundialista del 2026

Tegucigalpa – Una emotiva jornada de intercambio de vistas del Mundial 2026 se celebró en Cascadas Mall con el patrocinio de Banpaís, la cual fue acuerpada por miles de capitalinos que llegaron masivamente.

Centenares de familias, padres y madres con sus hijos, así como grupos de jóvenes acudieron al intercambio de vistas y el llenado del álbum Panini, uno de los momentos más agradables durante la celebración del campeonato mundial de fútbol.

El Mundial de fútbol se inaugurará este jueves en México y se desarrollará también en Estados Unidos y Canadá.

En la jornada de intercambio de vistas acudieron las estrellas del fútbol hondureño Carlos Pavón, Julio César “Rambo” de León y Carlo Costly que firmaron camisetas a los menores y jóvenes que acudieron a este evento de Banpais y que fue motivo de esparcimiento de las familias capitalinas que asistieron.

Colaboradores de Banpaís ayudaron a los asistentes al evento.