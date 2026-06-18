Banderín de Honduras del Mundial España 1982 es exhibido en el Museo de la FIFA en Nueva York

Tegucigalpa- El histórico banderín de Honduras utilizado durante el Mundial de España 1982 forma parte de la exhibición «Legados de Campeones» del Museo de la FIFA en Nueva York, donde se destaca la participación de la Selección Nacional en su primera Copa del Mundo.

La pieza corresponde al encuentro entre Honduras e Irlanda del Norte y fue intercambiada por los capitanes de ambas selecciones antes del partido, una tradición emblemática del fútbol internacional. El banderín se encuentra expuesto junto a una camiseta de Italia, campeona del mundo en aquella edición.

La leyenda que acompaña la exhibición recuerda la destacada actuación de Honduras en su debut mundialista. En su primer partido en una Copa del Mundo, la Bicolor sorprendió al marcar a los ocho minutos de juego y logró un histórico empate ante la anfitriona España.

Posteriormente, también igualó frente a Irlanda del Norte, mientras que una derrota ante la entonces Yugoslavia puso fin a su participación en el torneo.

Desde aquella histórica aparición en España 1982, Honduras ha vuelto a clasificar a dos Copas del Mundo más, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, consolidando su presencia en la máxima competencia del fútbol internacional.

La exhibición se desarrolla en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá. El Museo de la FIFA en Nueva York, ubicado en el noveno piso del Rockefeller Center, presenta la muestra «Legados de Campeones» con entrada gratuita para los visitantes desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026.LB