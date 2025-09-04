Bandera de Honduras flamea en la inauguración del “Paseo de la Fraternidad” en la Ciudad de México

Ciudad de México. – En el marco de las celebraciones de la independencia y como un homenaje a la unión de los pueblos latinoamericanos, el alcalde de la delegación Gustavo A. Madero, Giancarlo Lozano, inauguró el “Paseo de la Fraternidad”, un espacio emblemático que luce las banderas de todas las naciones de América Latina.

El acto protocolario contó con la presencia de representantes diplomáticos de la región, entre ellos la Embajadora de Honduras en México, Sonia Cruz de Aspra, y el Cónsul de Honduras en Ciudad de México, Héctor Amador, quienes participaron en la colocación de la bandera hondureña, símbolo de identidad, historia y esperanza para el pueblo catracho.

Durante la inauguración, el alcalde Lozano destacó que este corredor será un lugar de encuentro y de reflexión sobre la importancia de la integración regional. “El Paseo de la Fraternidad no solo engalana nuestra demarcación, también fortalece los lazos de amistad y solidaridad entre nuestros pueblos”, expresó.

El nuevo corredor, también conocido como “Avenida de las Banderas”, se ubica a escasas cuadras de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, sitio que anualmente recibe más de 23 millones de visitantes nacionales y extranjeros, lo que convierte a este espacio en un punto de gran visibilidad para las naciones representadas.

En este marco, el pabellón de cinco estrellas de Honduras ondea con orgullo junto a las banderas de los países hermanos, recordando la vocación de fraternidad y cooperación que une a Latinoamérica. La presencia de Honduras en esta importante inauguración reafirma el compromiso de su representación diplomática por seguir estrechando lazos de amistad con México y con toda la región.

Con esta iniciativa, la delegación Gustavo A. Madero y las representaciones diplomáticas participantes contribuyen a fortalecer la identidad cultural y la hermandad latinoamericana, proyectando un mensaje de unidad que trasciende fronteras. IR