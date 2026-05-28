Banda del Instituto San Isidro de La Ceiba toca piezas musicales frente a Papa León XIV

Tegucigalpa – El Papa León XIV escuchó a la banda del Instituto San Isidro de La Ceiba, Marching Band, durante la audiencia general de este miércoles en el Vaticano, Roma, Italia.

La agrupación hondureña viajó hasta la sede de la Iglesia católica para compartir su talento musical con la comunidad cristiana y sorprendió al pontífice con música catracha.

Actualmente la banda representa a Honduras en la edición 26 del Festival Internazionale Bande Musicali & Majorettes en Giulianova, Italia.

Tras gestiones diplomáticas la banda hondureña pudo participar en la audiencia papal de este día.

Así lo confirmó Roberto Moya, director de la Banda Marching Band, quien detalló que el Papa León mostró gratitud y hasta aplaudió las piezas interpretadas.

De su parte, Leticia Duarte, directora del Instituto San Isidro, dijo que la participación de la banda hondureña en la audiencia papal reafirma la fe católica.

Esta es la segunda ocasión que una banda hondureña interpreta piezas musicales ante un Papa, la Banda 504 lo hizo en el 2019 con el Papa Francisco.

«Se nota que son latinos, llevan la música en la sangre», expresó el pontífice en aquel entonces. (RO)