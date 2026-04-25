Bancos ya cuentan con boletas de revisión vehicular para el período 2025–2026

Tegucigalpa- Ya fue restablecido el abastecimiento de boletas de revisión vehicular (Forma IP-216) y comprobantes de pago de la Tasa Vehicular en las instituciones bancarias autorizadas a nivel nacional, así lo dieron a conocer este viernes autoridades del Instituto de la Propiedad (IP).

Con esta distribución, los usuarios pueden realizar el pago de la Tasa Vehicular y completar sus trámites registrales sin contratiempos.

Las boletas corresponden al período de recaudación 2025–2026, el cual vence el 30 de junio de 2026, permitiendo atender la demanda acumulada y superar el desabastecimiento que afectaba a los propietarios de vehículos.

Asimismo, el IP recordó que la ciudadanía también puede obtener la boleta en formato digital a través de su sitio web oficial, facilitando el acceso al documento.

La institución reiteró que tanto la boleta impresa como la digital son válidas para circular en todo el territorio nacional, garantizando seguridad jurídica y mayor comodidad para los usuarios.LB