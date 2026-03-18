Banco Mundial destaca impulso económico en Honduras tras millonarias aprobaciones de financiamiento

Tegucigalpa – La vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, afirmó que “el impulso está creciendo en Honduras”, luego de una serie de aprobaciones financieras orientadas a fortalecer la economía, la conectividad y el empleo en el país.

Durante su participación en las reuniones del Banco Interamericano de Desarrollo en Asunción, la funcionaria destacó su encuentro con el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, en el que abordaron avances y perspectivas económicas para el país.

Cordeiro Guerra subrayó que el Congreso Nacional de Honduras aprobó recientemente dos operaciones clave de la Asociación Internacional de Fomento (IDA, por sus siglas en inglés), por un total de 245 millones de dólares. De ese monto, 145 millones serán destinados a reformas estructurales, mientras que 100 millones financiarán la modernización del corredor norte, una obra estratégica para mejorar la conectividad y dinamizar la economía.

“Más resiliencia, mejor conectividad y más empleos”, resumió la representante del organismo internacional al referirse al impacto esperado de estas inversiones.

Las autoridades y organismos multilaterales coinciden en que estas iniciativas reflejan un fortalecimiento en la cooperación internacional y un renovado enfoque en el desarrollo sostenible del país. LB