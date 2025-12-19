Banco Ficohsa tuvo fuerte expansión este 2025

Tegucigalpa – Ficohsa ha consolidado su expansión en Honduras y en la región centroamericana, abriendo ocho nuevas oficinas que sirven a las comunidades, así como sus canales digitales, con ayuda de la tecnología, están ayudando a sus clientes y otros canales como Caja Ficohsa sirven a 280 municipios de Honduras.

-Igualmente los canales digitales han tenido fuerte crecimiento, así como el programa Caja Ficohsa.

Fernando Fortín, vicepresidente de Canales de Ficohsa, señaló que toda la expansión del Grupo Ficohsa se encuentra alineada a su estrategia de valores que son apoyo a la educación, emprendedurismo e inclusión financiera , así como a la cercanía a las comunidades que sirven con el fin de fomentar su desarrollo.

En la apertura de las nuevas agencias se han invertido recursos que además de reactivar la economía regional, han generado la creación de puestos de trabajo, así como de miles de empleos indirectos, ya que en la edificación de las mismas se absorbe mucha mano de obra local entre otras potencialidades conexas.

Indicó que las agencias son abiertas en las comunidades donde se observa que hay una intensa actividad comercial, hay grupos civiles organizados y gobiernos locales entusiastas que promuevan las llegadas de las agencias.

Fortín detalló que además de las agencias físicas también han potenciado los canales digitales del banco y que han encontrado que en las comunidades abren una agencia física ven que los servicios digitales crecen hasta seis veces, ya que ven una mayor cercanía y seguridad que les ofrecen las instalaciones físicas.

Señaló que el programa Caja Ficohsa ha sido exitoso, ya que actualmente tienen más de 4 mil locales que ofrecen este servicio y con ella alcanzan 280 municipios, casi la totalidad de la gestión municipal del país, y que esperan que su crecimiento llegue a las seis mil Cajas Ficohsa.

Explicó que en las Cajas Ficohsa se pueden realizar operaciones normales de ahorro, retiro y pago de servicios, tal como se hace en las agencias, pero que ahora lo hacen los clientes cerca de sus lugares de residencia, ya que lo hacen en sus lugares normales de compra como son mercaditos, abarroterías y otros centros.

Es una relación Ganar-Ganar, ya que el dueño del negocio ve potenciado su tránsito en su puesto de venta y los usuarios de Ficohsa terminan adquiriendo otros productos que ofrece el dueño del local.

Ejecutivos de Ficohsa que impulsan el plan de expansión del Banco.

Señaló que el banco y el grupo se enorgullecen de los programas que impulsan como Mujeres Adelante, ya que se les apoya con los POS y pueden hacer uso también de la plataforma Fico Pay, lo que les facilita los medios de pago y sin el riesgo de tener el dinero en físico.

Otro programa exitoso es Mi Tierra, que en alianza con la Fundación de Desarrollo Rural (Funder) y Supermercados La Colonia, ha ayudado a más de 41 mil productores para su desarrollo, ya que les ofrecen financiamiento, apoyo técnico y luego los canales de comercialización.

Indicó que este apoyo a los pequeños y medianos productores agrícolas ha sido exitoso y luego viene la etapa de su formalización.

El vicepresidente de Canales de Ficohsa señaló que el banco también ayuda a los hondureños a cobrar sus remesas, ya que tienen alianzas con las empresas remesadoras de Estados Unidos y España, además de ofrecerles productos financieros que les permitan su bancarización y el fomento del ahorro para el futuro.

En total el banco sirve en 34 municipios de 17 departamentos del país con agencias físicas, tiene más de 178 centros de servicio a nivel nacional, más de 4 mil puntos de Caja Ficohsa en 280 municipios del país y más de 593 ATM’s o cajeros automáticos a nivel nacional. (PD).