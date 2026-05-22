Banco de Occidente y Visa celebran con éxito el cierre de la promoción “Tu pasión merece vivirse con todo” y premian a clientes con viaje al Mundial FIFA 26™

Tegucigalpa – Banco de Occidente y Visa culminaron con éxito la promoción “Tu pasión merece vivirse con todo”, una campaña diseñada para premiar la fidelidad de los tarjetahabientes Visa y acercarlos a una de las experiencias deportivas más esperadas del mundo: la Copa Mundial de la FIFA 26.

Del 07 de enero al 07 de abril de 2026, miles de clientes participaron al efectuar compras iguales o superiores a 700 lempiras con sus tarjetas de crédito y débito Visa de Banco de Occidente, optando automáticamente a premios semanales como hieles, televisores y asadores y a dos experiencias exclusivas para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 26™.

El gran premio de la promoción llevó la pasión aún más lejos: dos clientes de Banco de Occidente resultaron ganadores de un viaje completamente pagado para asistir a un partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 26™, incluyendo boletos aéreos, hospedaje, traslados y entradas al encuentro, gracias a la alianza estratégica entre Banco de Occidente y Visa.

“En Banco de Occidente nos sentimos orgullosos de crear experiencias memorables para nuestros clientes. Esta promoción reafirma nuestro compromiso de ofrecer beneficios que trascienden lo financiero y conectan con las pasiones de las familias hondureñas. Ver a nuestros clientes cumplir el sueño de asistir al Mundial es una muestra del valor de seguir premiando su preferencia y confianza”, expresó Leonel Rivas, Gerente Corporativo de Mercadeo y Estrategia Comercial.

Con esta iniciativa, Banco de Occidente y Visa no solo premiaron la lealtad de sus clientes, sino que hicieron realidad el sueño de llevar a hondureños a vivir en primera fila la mayor edición en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, que este año reunirá a 48 selecciones y se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.