Banco de Occidente presente en ExpoCopán por onceavo año consecutivo

Tegucigalpa – En el marco de su 75 aniversario, Banco de Occidente se suma a ExpoCopán, un evento que reúne a emprendedores, empresarios, artistas y visitantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y otros países de Centroamérica en un espacio orientado a dinamizar el turismo, el comercio y la actividad cultural en el occidente del país.

Con más de 100 actividades distribuidas del 30 de abril al 03 de mayo, ExpoCopán 2026 se convierte en uno de los eventos más esperados en Santa Rosa de Copán y sus alrededores, presentando una agenda de actividades preparadas para toda la familia como presentaciones artísticas, exposiciones, conciertos y espacios formativos vinculados a gastronomía y café.

Como cada año, Banco de Occidente sumará al evento con diversas actividades para los asistentes, entre las más destacadas, la presentación del emblemático Video Mapping que se realiza durante el evento, información sobre sus productos y servicios financieros y la Feria del Cipote Emprendedor, una iniciativa orientada a incentivar el espíritu emprendedor en niños y jóvenes, brindándoles la oportunidad de presentar y desarrollar sus ideas de negocio en un entorno real.

“ExpoCopán es un espacio cultural que refleja el potencial de nuestra gente y posiciona a Honduras como un alto exponente turístico y comercial. Como Banco de Occidente, nos complace acompañar por onceavo año consecutivo esta iniciativa de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) que generan oportunidades para emprendedores de todas las edades. Invitamos a la población a asistir, participar y apoyar estos espacios que fortalecen la economía local”, expresó Leonel Rivas, Gerente de Mercadeo y Estrategia Comercial del banco.

A través de plataformas familiares como esta, Banco de Occidente refuerza su compromiso corporativo de apoyar al pequeño de hoy para hacer el grande del mañana, al impulsar el desarrollo económico de la zona, impulsar la empleabilidad y fortalecer el ecosistema emprendedor del país.