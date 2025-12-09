Banco de Occidente presenta Visa Infinite: una tarjeta creada para vivir momentos únicos

Tegucigalpa – Banco de Occidente presentó oficialmente su nueva tarjeta Visa Infinite, diseñada para clientes que buscan experiencias y momentos premium en cada compra. Este lanzamiento refleja el compromiso del banco de evolucionar según las necesidades actuales, ofreciendo soluciones ágiles, personalizadas y respaldadas por más de 74 años acompañando a las familias hondureñas.

El lanzamiento de Visa Infinite llega acompañado del concepto “Tu momento Infinite”, un concepto que celebra esos instantes en los que la vida se siente en su punto más alto: cuando viajar se convierte en una aventura de descubrimiento, cuando una cena se convierte en una experiencia inolvidable o cuando cada detalle transmite la sensación de exclusividad que todos merecemos. Un “momento Infinite” es, precisamente, esa oportunidad de disfrutar la experiencias a tu manera.

“Visa Infinite llega para acompañar a nuestros clientes en etapas donde buscan experiencias reales, recompensas más valiosas y un servicio que les permita vivir con mayor comodidad. Hemos diseñado una tarjeta que responde a ese estilo de vida, con beneficios que se sienten y que verdaderamente conectan cada viaje, cada compra y cada momento con exclusividad”, destacó Leonel Rivas, Gerente de Estrategia Comercial y Mercadeo de Banco de Occidente.

“Para Visa, este lanzamiento representa una evolución natural en nuestra misión de ofrecer productos capaces de elevar cada experiencia del consumidor. Visa Infinite refleja un estilo de vida que busca comodidad, acceso diferenciado y recompensas que realmente aporten valor. Nos enorgullece acompañar a Banco de Occidente con una solución que potencia cada viaje, cada compra y cada ocasión especial, acercándolos a un nivel de exclusividad que se adapta a sus aspiraciones”, dijo Juan Pablo Taylor, Gerente General de Visa Guatemala, Honduras y El Salvador.

La tarjeta Visa Infinite se distingue por una experiencia de recompensas excepcional con acumulación acelerada de hasta 2 Maya Puntos por cada dólar de consumo en rubros como aerolíneas, hoteles, rentadoras de vehículos, restaurantes, supermercados y gasolineras, permitiendo a los clientes potenciar cada compra y acercarse más rápido a sus próximos viajes o experiencias.

Además, incluye un bono de bienvenida de 10,000 Maya Puntos al cumplir con el consumo establecido junto con una membresía gratuita el primer año, facilitando el acceso a una categoría exclusiva desde el primer momento.

Para los viajeros, Visa Infinite incorpora un valor agregado con acceso a más de 1200 Salones VIP en aeropuertos a través de Lounge Key, que incluye 10 visitas de cortesía para el titular y su acompañante, creando un ambiente de comodidad y tranquilidad antes de cada vuelo.

Banco de Occidente invita a sus clientes a descubrir una nueva forma de vivir lo extraordinario con Visa Infinite, una tarjeta diseñada para aprovechar al máximo sus experiencias y momentos únicos, con el respaldo de una red global, tecnología de seguridad de primer nivel y beneficios exclusivos de la mano de VISA. PD