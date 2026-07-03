Banco de Occidente premia el ahorro con 15 millones de lempiras en premios con el regreso de su promoción ¡El 7 no se detiene!

Tegucigalpa – En el marco de su 75 aniversario, Banco de Occidente regresa con su esperada promoción ¡El 7 de se detiene!, una iniciativa diseñada para motivar a las familias hondureñas a construir un futuro sostenible a través del ahorro y la conciencia financiera, otorgando L15 millones en premios a nivel nacional.

Todos los clientes que abran una cuenta de ahorro o incrementen sus saldos con L750 o más, participarán automáticamente en sorteos semanales de los más de cientos de premios que se entregarán durante la vigencia de la campaña del 01 de julio al 31 de julio de octubre de 2026.

En este año los clientes podrán ganar premios semanales en efectivo de L750,000, 75,000 y 7,500 lempiras y adicional para conmemorar el aniversario número 75, podrán ser acreedores a 75 viajes a Roatán para un ganador y su acompañante, así como 75 bonos de consumo anuales en supermercados y 75 en gasolineras convirtiéndose está promoción en una de las más grandes y esperadas del año.

“En Banco de Occidente creemos que nuestro 75 aniversario es también una celebración para nuestros clientes, quienes han sido parte fundamental de nuestro legado como institución. Con esta promoción queremos agradecer su confianza y celebrar las miles de historias que iniciaron como un pequeño proyecto y hoy son parte esencial del desarrollo de Honduras”, expreso Leonel Rivas, Gerente Corporativo de Estrategia Comercial y Mercadeo.

Con esta promoción, Banco de Occidente reafirma su compromiso de continuar impulsando la cultura del ahorro y generando valor para sus clientes, fortaleciendo una relación construida durante 75 años de cercanía, confianza y respaldo financiero.