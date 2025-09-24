Banco de Occidente inaugura renovada agencia en la colonia Kennedy de Tegucigalpa

Tegucigalpa – Banco de Occidente inauguró este miércoles la agencia Kennedy, ubicada a 100 metros del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en la intersección entre la tercera entrada y la calle del comercio de la populosa colonia capitalina.

La nueva sucursal facilita el acceso a servicios financieros de calidad para los residentes y comerciantes de la zona, con un horario de atención de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 12 del mediodía

A través de una sólida red de más de 175 agencias a nivel nacional, Banco de Occidente pone a disposición de sus clientes una amplia gama de servicios que incluyen apertura de cuentas, depósitos, retiros, solicitudes de préstamos, cobro de remesas, cajero automático y mucho más, bajo el acompañamiento de un equipo de profesionales altamente capacitados.

«Queremos que cada persona y cada negocio de la Colonia Kennedy sienta que en Banco de Occidente tiene un aliado de confianza. Esta reapertura nos permite estar más cerca, ofreciendo soluciones financieras que contribuyen al crecimiento de las familias hondureñas y los comercios en las zonas aledañas», expresó Leonel Rivas, Gerente Corporativo de Mercadeo y Estrategia Comercial.

Leonel Rivas, Gerente Corporativo de Mercadeo y Estrategia Comercial de Banco de Occidente en el marco de la inauguración de la agencia en la colonia Kennedy. pic.twitter.com/r2beC2fYOO — Proceso Digital (@ProcesoDigital) September 24, 2025

Además, a la reapertura se suma la promoción «Que se repita el 7», una campaña que premia el ahorro responsable. Todos los clientes que abran una cuenta de ahorro o incrementen sus depósitos con 700 lempiras o más, participarán por más de 7 millones de lempiras en premios, una oportunidad ideal para comenzar a cumplir sueños desde hoy.

Banco de Occidente reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social de Honduras, a través de iniciativas como esta que facilitan el acceso a servicios que fortalecen la economía local y promueven el acceso financiero, fortaleciendo su propósito corporativo «Apoyando al pequeño de hoy, hacemos al grande del mañana».

Banco de Occidente es una institución financiera con más de 70 años de servicio al desarrollo de Honduras a través de la prestación de servicios financieros sólidos y personalizados, que promuevan la creación de riqueza y generación de empleo, con más de 175 puntos de atención en 17 departamentos del país, logra acompañar y crecer de la mano con sus clientes bajo su propósito corporativo de «Apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana». PD