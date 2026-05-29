Banco de Occidente inaugura exhibición automotriz por su 75 aniversario

Tegucigalpa – Banco de Occidente realizó la inauguración de la “Exhibición Auto Occidente”, una feria automotriz desarrollada en el marco de la celebración de su 75 aniversario, con la participación de seis reconocidas marcas de vehículos.

La actividad se lleva a cabo en el Centro Comercial Multiplaza y contempla exposición de nuevos automóviles, promociones especiales y entrega de pequeños regalos para los asistentes.

La especialista de Imagen Corporativa del banco, Daphne Ordóñez, expresó que esta iniciativa busca retribuir la confianza de los clientes y acercarles opciones de financiamiento accesibles.

Daphne Ordóñez, especialista de Imagen Corporativa de Banco de Occidente, invita a la Exhibición Auto Occidente este fin de semana pic.twitter.com/EuUz200Zsw — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 29, 2026

“Tenemos condiciones insuperables, 11.50 % en tasa, un bono de bienvenida de combustible de 7.500 lempiras y un descuento en prima” detalló Ordóñez como los beneficios para quienes adquieran vehículos durante el evento.

La representante del banco agradeció además la participación de las marcas aliadas y de los medios de comunicación en la inauguración, especialmente de Proceso Digital. AD