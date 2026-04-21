Banco de Occidente en su 75 aniversario presenta Mestizo festival, una experiencia cultural única

Tegucigalpa – Grupo Festho, en alianza con Banco de Occidente y con el respaldo del Instituto Hondureño de Turismo y la Secretaría de Cultura, Artes y Patrimonios de Honduras, inaugura la tercera edición de Mestizo Festival, uno de los encuentros culturales más emblemáticos y esperados en Tegucigalpa.

Desde las 10:30 de la mañana, este espacio abre sus puertas para recibir a cientos de asistentes que se reúnen para vivir una experiencia auténtica que celebra la identidad hondureña. En esta edición, la cultura garifuna se posiciona como protagonista, integrándose con la gastronomía, la música y las tradiciones nacionales, en una propuesta que conecta y resalta nuestras raíces.

Banco de Occidente, por tercer año consecutivo, se suma al apoyo de esta iniciativa, y en el marco de su 75 aniversario, reafirma su compromiso con el desarrollo del talento nacional y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, a través de soluciones financieras agiles que facilitan un proceso de ágil y seguro de compra con la implementación de pago digitales como POS, códigos QR y links de pago.

El evento se lleva a cabo en Venue, el nuevo y sofisticado espacio de eventos ubicado dentro de Ventu. Esta moderna torre corporativa, situada estratégicamente en la Calle Los Alcaldes, Colonia 15 de Septiembre, en la zona sur de Tegucigalpa, se transforma hoy en el epicentro de la identidad nacional. Su innovador Life Center abre sus puertas para recibir a cientos de asistentes, en un espacio familiar y pet friendly.

Mestizo Festival se desarrollará hasta las 5:30 de la tarde, invitando a todos los hondureños a visitar a los emprendedores y ser parte de este encuentro inolvidable con nuestras raíces.