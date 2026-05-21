Banco de leche materna del Hospital Escuela alimenta a unos 900 bebés al año y llama a más mujeres a donar

Tegucigalpa- El banco de leche materna del Materno Infantil del Hospital Escuela beneficia en promedio a cerca de 900 niños cada año, brindando alimentación a recién nacidos hospitalizados cuyas madres, por diferentes factores, no pueden amamantarlos.

El portavoz del centro asistencial, Miguel Osorio, explicó que el banco de leche funciona en el bloque materno infantil y representa una alternativa vital para bebés que permanecen en áreas críticas y de cuidados intensivos y otras salas.

Las autoridades hicieron un llamado a todas las mujeres que tengan excedentes de leche materna para que puedan convertirse en donantes voluntarias y apoyar a los menores que enfrentan distintas complicaciones de salud y las madres que no pueden amamantar a sus bebes.

Osorio detalló que el principal requisito para donar es la voluntad de ayudar y contar con producción suficiente de leche. El proceso incluye exámenes médicos de rutina a las madres y posteriormente la extracción de la leche, que luego pasa por un proceso de pasteurización antes de ser distribuido en las salas de hospitalización.

La leche materna es destinada principalmente a bebés ingresados en unidades de cuidados intensivos, áreas críticas y otras salas del materno infantil, reiteró el portavoz.

Actualmente, Honduras cuenta con dos bancos de leche materna: uno en el Hospital Escuela de Tegucigalpa y otro en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

Las madres interesadas en donar de manera voluntaria pueden comunicarse a los números 9796-8699 y 9707-9991 con la doctora Leslie o acudir al área de Relaciones Públicas del Hospital Escuela, expresó Osorio.

Finalmente, el servidor público recalcó que donar leche materna “es un acto de amor y esperanza que permite salvar vidas”.LB