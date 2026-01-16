Banco CUSCATLAN y Visa sigue llevando a sus clientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Tegucigalpa – Banco CUSCATLAN anunció este viernes la continuidad de sus promociones que lanzaron en la campaña navideña de llevar a sus clientes al Mundial 2026 en alianza con Visa.

Reafirmó el compromiso de premiar la lealtad de sus clientes y quiere premiarles con experiencias inolvidables mediante la pasión por el fútbol.

Durante la campaña navideña con Tarjeta de Crédito, Banco CUSCATLAN celebró a sus

clientes llevando a dos ganadores junto a sus respectivos acompañantes a disfrutar de la

gran fiesta del fútbol, además de premiar a 10 clientes con 100 mil MultiPuntos cada uno,

sumando un millón de MultiPuntos entregados.

Para el presente año, Banco CUSCATLAN eleva la emoción con dos promociones

diseñadas para que cada compra acerque a sus clientes al Mundial, ofreciendo

experiencias para todos los perfiles de tarjeta habientes.

La primera promoción, “Anota el gol que te lleva a la Copa Mundial de la FIFA 2026™”,

está dirigida a todos los clientes con Tarjetas de Crédito Visa CUSCATLAN, quienes podrán

ganar:

Consiste en dos paquetes estándar dobles, para dos ganadores y sus respectivos acompañantes, que incluyen boletos aéreos, hospedaje, entradas a partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tarjeta prepago Visa por 600 dólares y experiencias preferenciales para vivir el evento al máximo.

La mecánica de participación consiste que por cada mil lempiras en compras, los clientes

obtendrán un gol; si la compra se realiza mediante Apple Pay o Google Pay, acumularán dos goles; y al desembolsar un ExtraFinanciamiento o trasladar compras a MultiCuotas

CUSCATLAN, recibirán tres goles.

La segunda promoción, “Vive la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a otro nivel”, está pensada para quienes buscan una experiencia premium y es exclusiva para tarjeta habientes Visa

CUSCATLAN Platinum, Infinite y Signature.

Un Paquete Sky Box en Atlanta, para un ganador y un acompañante, que incluye

boletos aéreos, hospedaje en hotel de lujo, entradas a partidos de la Copa Mundial de

la FIFA 2026™, transporte VIP, tarjeta prepago Visa por USD $800, acceso a Everywhere

Lounge y otros beneficios exclusivos que convierten este viaje en una experiencia de

clase mundial. Este premio aplica exclusivamente para tarjeta habientes Visa

CUSCATLAN Platinum, Infinite y Signature.

Por cada dos mil lempiras en compras, los clientes obtendrán un gol; si la compra se realiza

mediante Apple Pay o Google Pay, acumularán dos goles; y al desembolsar un

ExtraFinanciamiento o trasladar compras a MultiCuotas CUSCATLAN, recibirán tres goles.

Esta nueva etapa de la campaña estará vigente del 15 de enero al 15 de marzo de 2026, y el sorteo se realizará el 20 de marzo de 2026.