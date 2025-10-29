Banco CUSCATLAN y Visa dan inicio a su Navidad con la promoción “Haz que pase el sueño de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026”

Tegucigalpa – Banco CUSCATLAN dan la bienvenida a la temporada navideña con el lanzamiento de su promoción “Haz que pase el sueño de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, una iniciativa que, en alianza con VISA, busca hacer realidad el sueño mundialista de sus tarjetahabientes.

La Navidad CUSCATLAN, una de las épocas más esperadas por los clientes del banco, llega nuevamente para cumplir sueños y compartir momentos inolvidables. Este año, Banco CUSCATLAN y VISA presentan una promoción única que combina la magia de la Navidad con la emoción del fútbol, brindando a sus clientes la oportunidad de vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

“En Banco CUSCATLAN creemos que los sueños de nuestros clientes sí pueden hacerse realidad, y la Navidad es el momento perfecto para cumplirlos. Nuestra ilusión es hacer de esta temporada una época inolvidable, otorgándoles el mejor regalo posible: la oportunidad de vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para nosotros, lo más importante es crear experiencias memorables que premien su fidelidad”, expresó Anny Cárcamo, Gerente de Mercadeo de Banco CUSCATLAN.

La promoción estará vigente del 20 de octubre de 2025 al 1 de enero de 2026. Durante este período, los clientes que utilicen sus Tarjetas de Crédito VISA CUSCATLANobtendrán oportunidades de participar por increíbles premios:

• 2 paquetes dobles todo incluido para disfrutar de partidosde etapa de grupos y cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

• 1 millón de MultiPuntos© CUSCATLAN en premios, distribuidos entre 10 ganadores de 100,000 MultiPuntos© CUSCATLAN cada uno.

Por cada por cada L500 en compras recibirán 1 boleto electrónico, por cada L500 en compras realizadas en Apple Pay o Google Pay recibirán 2 boletos electrónicos y al solicitar ExtraFinanciamiento o trasladar compras a MultiCuotas CUSCATLAN recibirán 3 boletos electrónicos.

Para formar parte de esta promoción, los clientes deberán inscribirse en el sitio web de Banco CUSCATLAN(www.bancocuscatlan.com.hn) y registrar sus datos. Solo así podrán activar su participación y comenzar a acumular oportunidades para ganar.

“Cada compra que realicen con sus Tarjetas de Crédito CUSCATLAN puede convertir su sueño en realidad: vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Invitamos a todos nuestros clientes a realizar sus compras de la temporada con Banco CUSCATLAN, cumpliendo los deseos de sus seres queridos y aumentando sus posibilidades de ganar esta experiencia inolvidable”, destacó Allan Castillo, Gerente de Medios de Pago de Banco CUSCATLAN.

«En Visa, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos. Durante la Copa Mundial de la FIFA 26™, nos enorgullece ofrecer a los aficionados experiencias de pago rápidas, seguras y fluidas que los acerquen a la emoción, en cualquier lugar del mundo», dijo Juan Pablo Taylor, Gerente General de Visa Guatemala, Honduras y El Salvador.

Con esta iniciativa, Banco CUSCATLAN reafirma su compromiso de ofrecer a sus clientes más motivos para disfrutar la Navidad con ilusión, esperanza y recompensas únicas.

Porque esta Navidad, todos soñamos con algo especial, y Banco CUSCATLAN lo hace posible: ¡Haz que pase!

Invitamos a todos los hondureños a solicitar si aún no tienen las Tarjetas de Crédito CUSCATLAN, a visitar las redes sociales y la página web www.bancocuscatlan.com donde encontrarán más información sobre ésta y otras promociones o llamar al Call Center que está disponible 24/7 para cualquier solicitud al 2280-5700 ó 2580-5700.