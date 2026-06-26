Banco CUSCATLAN, United Airlines y Visa anuncian la nueva tarjeta de crédito «United CUSCATLAN Visa Gold» y nuevos beneficios para viajeros

Tegucigalpa – Banco CUSCATLAN, United Airlines y Visa anuncian el lanzamiento de la nueva Tarjeta de Crédito United CUSCATLAN Visa Gold, ampliando el portafolio de tarjetas emitidas en Honduras y brindando a más clientes la oportunidad de acumular millas en el exclusivo programa MileagePlus de United Airlines.

Luego de casi dos años del lanzamiento de las Tarjetas de Crédito United CUSCATLAN Visa en el país, este nuevo perfil fortalece la alianza entre las tres marcas, con una propuesta diseñada para quienes buscan viajar más, acumular millas y disfrutar beneficios exclusivos.

La nueva United CUSCATLAN Visa Gold ofrece un Bono de Bienvenida de cinco mil MileagePlus, al activar la tarjeta y cumplir con el reto de facturación establecido. Además, contará con el beneficio de una maleta gratis de hasta 23 kilos para el titular.

Asimismo, las tarjetas Platinum y Signature incorporan tres nuevos beneficios: Maleta gratis: para el titular, una maleta sin costo de hasta 23 kilos. United Club Pass: dos pases al año para ingresar a United Clubs alrededor del mundo. Priority Boarding: prioridad de abordaje, embarcando con el Grupo 2, para el titular y su acompañante.

Eurípides Cálix, Gerente General de Banco CUSCATLAN, expresó: “En Banco CUSCATLAN nos llena de satisfacción continuar fortaleciendo esta alianza con United Airlines y Visa, ofreciendo a nuestros clientes productos con respaldo internacional y beneficios de alto valor. Con la nueva United CUSCATLAN Visa Gold ampliamos el acceso a una tarjeta de viajes, mientras que con los nuevos beneficios para Platinum y Signature elevamos aún más la experiencia de nuestros tarjetahabientes”.

“En Visa nos enorgullece ser parte de esta alianza con Banco Cuscatlán y United Airlines, que continúa evolucionando para ofrecer a los hondureños soluciones de pago más seguras, convenientes y conectadas con sus aspiraciones. La nueva Tarjeta de Crédito United Cuscatlán Visa Gold amplía el acceso a beneficios de viaje de alto valor, mientras que las nuevas ventajas para las tarjetas Platinum y Signature fortalecen una propuesta pensada para transformar cada compra en una oportunidad de llegar más lejos. En Visa creemos que la innovación en pagos debe abrir caminos; por eso seguimos impulsando tecnologías y alianzas que contribuyan al avance del ecosistema financiero en Honduras”, expresó Juan Pablo Taylor, gerente general de Visa para Guatemala, Honduras y El Salvador.

Los titulares de las Tarjetas de Crédito United CUSCATLAN Visa pueden acumular millas por sus compras en United Airlines, restaurantes, viajes, entretenimiento, pago de servicios básicos, compras internacionales y demás categorías, acercándolos cada vez más a sus próximos destinos.