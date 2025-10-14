Banco CUSCATLÁN patrocina la Copa Continental y celebra el triunfo de Honduras

San Pedro Sula – Banco CUSCATLÁN fue patrocinador oficial de la Copa Continental Banco CUSCATLÁN, desarrollada del 8 al 12 de octubre en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

El torneo, enmarcado en la IFA7 (International Football Association 7) —organización que promueve el fútbol 7 a nivel mundial—, reunió a las selecciones de Canadá, Colombia, Perú y Honduras en una competencia que destacó por su talento, intensidad y espíritu deportivo.

La emoción llegó a su punto más alto con la victoria de la Selección de Honduras, que se coronó campeona de la Copa Continental Banco CUSCATLÁN, dejando en alto el nombre del país y demostrando el potencial del fútbol hondureño.

“Nos llena de orgullo formar parte de eventos que celebran el esfuerzo, la pasión y la unión a través del deporte. Con la Copa Continental Banco CUSCATLÁN reafirmamos nuestro compromiso con Honduras y con brindar experiencias diferentes que inspiran a nuestra gente”, expresó [nombre del vocero si se desea incluir], representante de Banco CUSCATLÁN.

Con este patrocinio, Banco CUSCATLÁN reafirma su propósito de impulsar el desarrollo del país desde distintas áreas, apoyando iniciativas que promuevan el bienestar, el orgullo nacional y la participación de las comunidades.